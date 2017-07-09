Kılıçdaroğlu, Adalet Mitingi'nde konuştu: '9 Temmuz yeni bir doğuştur'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran'da Ankara-Güvenpark'ta başlayan ve 430 kilometre süren yürüyüşü, İstanbul-Maltepe'deki "Adalet Mitingi" ile sona erdi.

Kılıçdaroğlu, miting alanını dolduran kalabalığa hitaben,"adaletin, insan haysiyetine saygının ve toplumsal barışın temeli olduğu" inancıyla hazırladıklarını söylediği 10 maddelik Maltepe Adalet Çağrısı'nı okudu.

16 Nisan'daki anayasa değikliği referandumunu bir kez daha "mühürsüz seçim" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, değişikliğin "gayrimeşru" olduğunu vurguladı.

CHP lideri konuşmasını, "Hiç kimse unutmasın; her Firavunun bir Musası, her Nemrutun bir İbrahimi vardır. Firavun'u ve Nemrut'u biliyorsunuz. Musa buradadır, İbrahim de buradadır. Haksızlığa, zulme isyan edeceğiz, karşı çıkacağız. Çünkü inancımız da diyor ki, zulme karşı çıkan dilsiz şeytandır" sözleriyle tamamladı.