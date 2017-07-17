Pakistan ordusundan Afganistan sınırında IŞİD operasyonu

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Pakistan ordusu, ülkenin Afganistan sınırı yakınlarındaki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hedeflerine yönelik büyük bir operasyon başlattıklarını açıkladı.

Ordunun sözcüsü Korgeneral Asif Gaffur, Afganistan'a sızarak güç kazanan IŞİD militanlarının, daha fazla ilerlemeden durdurulmaları gerektiğini söyledi.

Hava kuvvetlerinin de desteklediği "Hayber 4" adı verilen operasyon, Hayber sınır bölgesindeki dağlık Rajgal Vadisi ve yakınlarını hedef alıyor.

Pakistan daha önce IŞİD'in kendi topraklarındaki varlığını reddetmişti.

Ancak komşu ülkeleri Afganistan'da örgütün giderek büyümesi İslamabad'ı alarma geçirdi.

IŞİD, geçtiğimiz iki yılda Pakistan'da gerçekleşen birden fazla saldırıyı üstlenmişti.

Pakistan ordusu sözcüsü Korgeneral Asif Gaffur, bölgede IŞİD'in daha çok Taliban'ın Afganistan ve Pakistan'daki eski üyelerinden oluştuğunu söyledi.

'Orta Doğu'da sadece IŞİD'in olduğuna inanmıyoruz'

Gaffur, Pakistan hükümetinin ülke topraklarında IŞİD'in yerleşik bir varlığının olmadığı yönündeki duruşunu koruduğunu belirtti.

Afganistan'da IŞİD'in giderek güçlendiğini ifade eden Gaffur, "Ancak Orta Doğu'da sadece IŞİD'in olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Operasyon kapsamında Rajgal Vadisi yakınlarındaki sınırın güvenliği sağlandıktan sonra, bölgenin geri kalanı da temizlenecek.

Telif hakkı AFP Image caption IŞİD, Pakistan'ın güneyinde kalabalık bir Sufi türbesini hedef alan ve en az 70 kişinin öldüğü intihar saldırısını üstlenmişti.

Afganistan'da bazı bölgeleri kontrol altında tutan IŞİD, ülkeye ilk saldırısını gerçekleştirdiği 2015 yılından bu yana, Pakistan'daki varlığını güçlendirmek istiyor.

IŞİD 2015'te Afganistan'ın ve komşusu Pakistan, İran ve Orta Asya'nın eski adı olan 'Horasan' kolunu ilan etmişti.

Böylece IŞİD, resmi olarak ilk defa Arap Dünyası'nın dışına çıkmıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Pakistan'ın güneyinde kalabalık bir Sufi türbesini hedef alan intihar saldırısında en az 70 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.