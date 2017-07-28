İngiltere basınında transfer dedikoduları: Bale Madrid'den ayrılabilir

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Premier Lig'de transfer sezonu oldukça hızlı geçiyor. Kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını sizin için derledik.

Zidane: Bale Bernabeu'dan ayrılabilir

2013 yılında 100 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer olan Galli futbolcu Gareth Bale, kulübüyle yol ayrımında. Son iki sezondur yaşadığı sakatlıklar nedeniyle performansı düşen 28 yaşındaki oyuncuyla Manchester United'ın ilgilendiği biliniyordu. Bale'in, İngiliz ekibinin menajeri Jose Mourinho'nun da transfer listesinin ilk sırasında olduğu belirtilirken, Real Madrid'in teknik patronu Zinedine Zidane'ın da transfer döneminin son günü 31 Ağustos'a kadar her şeyin olabileceğini, Bale'in takımda kalması konusunda garanti veremeyeceğini söylediği haberde yer aldı. (Mirror)

Liverpool Coutinho'yu tutmakta kararlı

Liverpool, Brezilyalı oyuncusu Philippe Countinho'yu kadrosunda tutmakta kararlı. Barcelona'nın 72 milyon sterlinlik teklifini reddeden Premier Lig ekibinde Menajer Jurgen Klopp, Brezilyalı oyuncuyla görüştüğünü ve takımda kalacağını ifade ettiği belirtildi. (ESPN)

Liverpool Keita'dan vazgeçmiyor

Liverpool, Leipzig'in Gineli orta sahası Naby Keita için Alman ekibinin kapısını 70 milyon sterlinden fazla bir teklifle bir kez daha çaldı. Gineli oyuncunun, Liverpool transferini istediği bilinirken, Leipzig'in bu transfere halen izin vermediği haberde yer aldı. Liverpool Menajeri Jurgen Klopp'un ayrıca Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Leon Goretzka'yla ilgilendiği ancak bu transferde Bayern Münih'in de yer aldığı belirtildi. (Mirror)

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Arsenal Lemar'da sona yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal'in, Monaco'nun 21 yaşındaki orta sahası Thomas Lemar'ın transferini bitirme aşamasına geldiği belirtildi. Daha önce Monaco'ya yaptığı teklifler reddedilen İngiliz kulübünün, bu kez 45 milyon sterline transferi bitirmeye yakın olduğu haberde yer aldı. (The Sun)

Renato Sanchez yarışına Chelsea de var

Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Sanchez'e, İngiliz ekibi Chelsea'nin talip olduğu belirtildi. Daha önce Milan ve Manchester United'ın da ilgilendiği bilinen Portekizli oyuncu için Chelsea'nin de devrede olduğu ve Conte'nin oyuncunun kiralanması teklifinde bulunduğu ifade edildi. (Telegraph)

Roma'dan Mahrez için yeni teklif

İtalyan kulübü Roma, Leicester City'nin Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez'i kadrosuna katmak için İngiliz kulübünün kapısını ikinci kez çalmaya hazırlanıyor. 20 milyon sterlinlik ilk teklifi reddedilen İtalyan kulubünün, Premier Lig ekibine bu kez 32 milyon sterlinlik bir teklifte bulunacağı ifade edildi. (Mirror)

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Juventus rotayı Matuidi'ye kırdı

Juventus, yeni sezon öncesinde orta sahasına takviye yapmak isterken, bu bölge için ismi geçen oyuncuların sayısı da arttı. Daha önce Chelsea'den Nemanja Matic'le ilgilenen Serie A ekibi, Sırp orta saha oyuncusunun ilk tercihinin Premier Lig'de kalmak olarak açıklamasının ardından gündemine Paris Saint Germain'den Blaise Matuidi'yi aldı. Fransız orta sahanın transferinin gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğu haberde yer aldı. (Independent)

Dybala ayrılmayı düşünmüyor

Juventus'un Arjantinli forveti Paulo Dybala, bu sezon da Juventus'ta kalmayı planlıyor. Manchester United ve Barcelona'nın ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu, takımının ABD turunda Paris Saint Germain'le oynadığı hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Burada mutluyum ve önümüzdeki sezona konsantre olmuş durumdayım" ifadelerinin kullandığına yer verildi. (Talksport)