Avrupa'nın en eski ormanı Bialowieza'da ağaç kesmek yasaklandı

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Avrupa Adalet Divanı, Polonya hükümetinin ülkedeki 10 bin yıllık Bialowieza ormanında ağaç kesimini acilen yasaklaması yönünde bir kararname çıkarttı.

Polonya hükümetinin geçen yıl Avrupa'nın en eski ormanı olarak bilinen Bialowieza'da ağaç kesim kotasını üç kat artırması tepki çekmişti.

UNESCO, Avrupa Birliği ve çevre örgütleri hükümetin kararını protesto etmişti.

Avrupa Komisyonu Varşova'ya karşı hukuki yollara başvurarak, Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'da geçici yasak uygulanmasını istedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

10 bin yıllık orman, az bulunan bizonlar ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Polonya Çevre Bakanı, Jan Szyszko, ağaç kesmenin kabuk böceği istilasının önüne geçebileceğini söylerken, Avrupa Komisyonu ise, bunun nesli tükenmekte olan canlılar için risk yarattığını belirtiyor.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki orman, Polonya ile Belarus arasındaki sınır boyunca uzanıyor.

ClientEarth çevre örgütü karardan memnuniyetlerini "ağaç kesme, bu paha biçilemez doğada ciddi ve geri dönülemez hasarlar bırakırdı" sözleriyle dile getirdi.

AB'nin tarihinde bu yasak gibi acil önlemler, şu ana dek sadece üç kez doğanın korunması amacıyla alındı.

Polonya hükümeti karara uymadığı takdirde ülke, AB yasalarıyla ciddi bir zıtlaşma yaşayabilir.

Polonya Avrupa Komisyonu'nun açtığı davayı kaybederse milyonlarca euro ceza ödeyecek.

Yasağın devam edip etmeyeceğine, mahkeme önümüzdeki aylarda karar verecek.