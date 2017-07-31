Putin: ABD temsilciliklerindeki görevli sayısı 1 Eylül'e kadar 755 kişi azaltılacak

Telif hakkı EPA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uygulamaya konulan yeni yaptırımlara misilleme olarak, ABD'nin diplomatik misyonlarında görev yapanların sayısının 1 Eylül tarihine kadar 755 kişi azaltılacağını açıkladı.

Söz konusu karar ilk olarak Cuma günü açıklanmıştı. Ancak yeni yaptırımlara cevaben alınan önlemlerin detayları ilk kez Putin tarafından telaffuz edilmiş oldu.

Böylece, 1 Eylül'den ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan toplam kişi sayısı da 455'e inmiş olacak. Bu sayı, Rusya'nın ABD'deki diplomatik temsilciliklerinde çalışan kişi sayısına denk geliyor.

Rusya'dan ABD'ye diplomatik misilleme

6 soruda ABD'nin Rusya'ya yaptırımları

Trump-Rusya ilişkisi İkinci Watergate Skandalı'na yol açar mı?

BBC'nin Washington muhabiri Laura Bicker, bir ülkenin yabancı bir misyonda çalışan bu kadar yüksek sayıda kişinin görevine son verilmesini istediği, modern tarihte bir başka örneği daha olmadığına dikkat çekiyor.

BBC'nin Moskova bürosundan Sarah Raisnford'a göre, Putin'in verdiği sayı içerisinde ABD'nin diplomatik misyonlarında görevli Rus çalışanlar da yer alıyor.

Bu karar, Moskova büyükelçiliğinin yanı sıra Ekaterinburg, Vladivostok and St Petersburg konsolosluklarını da kapsıyor.

Putin, bu kadar sert bir yaptırım açıklamasına karşın bazı ılımlı mesajlar da verdi. Rusya lideri, daha sert önlemler almak istemediğini ancak ilişkilerin "kısa vadede" değişmesini beklemediğini vurguladı.

Telif hakkı EPA Image caption El konulan yazlık evlerden birisi Moskova sınırları içerisinde bulunan Serebryany Bor'da yer alıyor

Yazlık ev ve bir depoya da el konuldu

Putin, "ABD'nin büyükelçiliğinde ve konsolosluklarında 1.000'den fazla kişi çalışıyor. Bunların 755'si Rusya'daki faaliyetlerini durdurmak zorunda" dedi.

Rusya ayrıca, ABD'li diplomatların tatillerini geçirdiği yazlık evler ile bir de depoya el koyma kararı aldı.

Rusya, diplomatik temsilciliklerdeki çalışanların sayısının azaltılması ve bazı gayrimenkullere el konulması kararını, ABD Kongresi'nin yeni bir dizi yaptırımı onaylamasının ardından aldı.

ABD'nin yeni yaptırımları, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesine ve son olarak da ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialar üzerine yürürlüğe sokuldu.

Beyaz Saray yaptırımlara itiraz etse de, yapılan oylamada Kongre'nin her iki kanadı da açık farkla yeni yaptırımları kabul etti.

Eski Başkan Barack Obama yönetimi, Aralık ayında Demokrat Parti ve Hillary Clinton'ın seçim kampanya ekibinin e-postalarının sızdırılmasına yanıt olarak Rusya'ya ait iki diplomatik tesise el koymuş ve 35 Rus diplomatı da sınır dışı etmişti.