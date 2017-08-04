İşe her gün 2 kilometre yüzerek gidiyor

Benjamin David, şehirde yaşayan ve iş yolundaki trafik stresinden bıkmış milyonlarca insandan biriydi. Ama yaşadığı Almanya'nın Münih kentindeki Isar Nehri ona, eşine az rastlanır bir fikir verdi.

David, buna kış aylarının da dahil olduğu birkaç mevsimdir, olabildiğince kulaç atarak ulaşmaya çalışıyor.

Taşınabilir bilgisayarını, kıyafetlerini ve diğer eşyalarını su geçirmez bir çantaya koyarak Isar Nehri'nin sularına kendisini bırakıyor.

2 kilometrelik bir hatta bazen akıntıya kendini bırakarak bazen de kulaç atarak hedefine varıyor.

Suyun sıcaklığının yazın 14 derece ila 21 derece arasında değiştiği nehirde kışın yüzebilmek için ise David, wetsuit (yalıtımlı deniz giysisi) giyiyor.