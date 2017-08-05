Neymar transferi Avrupa'da domino etkisi yaratabilir

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Paris St-Germain (PSG), Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ı 222 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı transferinin Avrupa futbolunda birçok etkisi olabilir.

Futbol transfer piyasasında, futbolculara ödenen paranın nominal değeri artarken, paranın reel açıdan değer kaybetmesiyle bonservis ücretlerinde genel bir artış yaşanabileceği düşünülüyor.

PSG'den yıllık 30 milyon euro kazanacağı belirtilen Neymar, bu rakamla, yıllık ücreti 25 milyon euro olan Lionel Messi ile 23.6 milyon euro olan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak "en yüksek maaş" alan futbolcular sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

Listenin ilk sırasında ise Çin Süper Ligi'nde top koşturan ve yıllık kazancı 38 milyon euro olan Carlos Tevez var.

Telif hakkı Getty Images Image caption Tevez, Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'ya 38 milyon euro yıllık ücret karşılığı transfer olmuştu.

PSG yıldızlarını satmak zorunda

Avrupa futbolundaki taşları yerinden oynatarak "domino etkisi yapabilir" denilen Neymar transferinin etkileyeceği ilk takımın dev transferi gerçekleştiren Paris kulübü olacağı yorumu yapılıyor.

Finansal Fair-Play konusunda çok hassas olan UEFA'nın, Neymar için toplamda 280 milyon euro'ya yakın bir parayı gözden çıkaran PSG'ye sunduğu, 110 milyon euroluk transfer geliri elde etme zorunluluğu, Avrupa futbolundaki güç dengelerini değiştirebilir.

PSG'nin 31 Ocak 2018'e kadar 110 milyon euroluk satış yapmadığı takdirde Finansal Fair-Play'den ceza alması gündemde.

Bu hesap nedeniyle Fransız ekibinin kadrosundaki önemli isimlerle yollarını ayırma ihtimali yüksek. Ayrıca PSG teknik direktörü Unai Emery'nin, taktiksel dizilişte Neymar'a yer açabilmek için bazı isimleri feda edebileceği de belirtiliyor.

Bu isimlerin başında Angel Di Maria, Marco Verratti, Julian Draxler, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot gibi isimler geliyor. Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Juventus'un bu oyuncular ile ilgilendiği belirtiliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Paris kulübü yıldız oyuncularının bazılarını elden çıkarmak zorunda.

Barcelona'da taşlar yerinden oynayacak

Neymar'ın ayrılığıyla kadrosunda önemli bir güç kaybı yaşayacak olan Barcelona'nın, hem La Liga'da Real Madrid'e karşı olan rekabette geriye düşmemek hem de Avrupa arenasındaki yerini korumak için PSG'den ayrılma ihtimali olan bu oyunculara yönelebileceği ifade ediliyor.

Katalan ekibinin ayrıca Liverpool'dan Philippe Coutinho için teklifte bulunduğu biliniyor.

Barça'nın diğer alternatifi olarak ise Juventus'tan Paulo Dybala gösteriliyor.

Barcelona'daki değişim sadece isimlerle sınırlı kalmayabilir. Spor yazarlarına göre Neymar'ın ayrılmasıyla Katalan ekibinin hücum hattında da önemli değişiklikler olacak.

Brezilyalı yıldızın yerine benzer ya da yakın kalitede bir isim getirilemediği takdirde, teknik direktör Ernesto Valverde'nin son yıllarda izlenen klasik Barcelona futbol anlayışının dışına çıkabileceği belirtiliyor.

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Mbappe gelirse Bale ayrılacak

PSG'nin Neymar'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirmesinin ardından, Avrupa'nın diğer güçlü kulüplerinde bu transfere cevap verme gerekliliği başladı.

Bu nedenle Neymar'la birlikte yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Monaco'nun Fransız oyuncusu Kylian Mbappe'nin talipleri arttı.

Real Madrid ve Manchester City'nin ardından Barcelona'nın da 18 yaşındaki oyuncunun transferi için girişimlere başladığı belirtiliyor.

Ancak Mbappe için 160 milyon sterlin ödemeyi gözden çıkardığı konuşulan Real Madrid transferi bitirmeye en yakın takım.

İspanyol kulübünün genç Fransız oyuncuyu kadrosuna katması halinde, Finansal Fair Play kurallarına uymak için bütçesinde önemli bir yer açması gerekiyor. Bu durumda da satışı gündeme gelen ilk isim Gareth Bale olacak.

Son iki sezondur sakatlıkların etkisiyle istenilen performansı veremeyen Galli yıldızı Manchester United'ın transfer etmek istediği ve Real Madrid'e 90 milyon sterlinlik bir teklife hazırlandığı konuşuluyor.

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Arda Turan Barcelona'da kalabilir

222 milyon euroluk rekor transferin etkileyeceği bir diğer takım da Arda Turan'ı kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray olabilir.

Neymar'ın ayrılığı Barcelona teknik adamı Ernesto Valverde'yi zor durumda bırakırken, İspanyol teknik adamın, takımın daha fazla güç kaybetmemesi için Arda Turan'ın takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği belirtiliyor.