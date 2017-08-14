CIA başkanı Pompeo: 'Nükleer savaşa ramak yok'

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Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başkanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile çok yakın zamanda bir nükleer savaş tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Mike Pompeo, Pyongyang'ın silah programının alarm verici bir seviyeye ulaştığını, yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesinin de şaşırtıcı olmayacağını söyledi.

Pazar günü Amerikan Fox televizyonuna konuşan Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak bir nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın olduğuna ilişkin soruya, "çok daha yakınlar" yanıtını verdi.

Mike Pompeo, "Bu amaca doğru endişe verici bir hızla ilerliyorlar" dedi.

Nükleer savaşın eşiğinde olduğumuzu gösterecek bir istihbarat görmüş değilim" Mike Pompeo, CIA başkanı

CIA başkanı bir nükleer savaş tehlikesinin derecesine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"İnsanların nükleer savaşın eşiğinde olduğumuzu konuştuklarını duyuyorum. Ben böyle bir durumda olduğumuzu gösterecek bir istihbarat görmüş değilim"

İki ülke arasında Kuzey Kore'nin nükleer programı ekseninde uzun yıllardır devam eden gerilim, Temmuz ayında Pyongyang'ın iki balistik füze denemesi gerçekleştirmesi sonrası yükseldi.

Bu gelişme sonrası Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin ticaret gelirlerini 3'te bir oranında azaltacak ekonomik yaptırımları onayladı. Pyongyang bundan ABD'yi sorumlu tuttu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmeyi bırakmasını istedi.

Trump'ın gün gün söylemleri

Salı: "Kuzey Kore, ABD'yi daha fazla tehdit etmezse iyi olur. Dünyanın hiç görmediği bir ateş ve öfkeyle karşı karşıya kalacaklardır"

Çarşamba: "(Nükleer silah) Gücümüz her zamankinden fazla... Umarım bu gücümüzü kullanmak zorunda kalmayız ama dünyanın en güçlü devleti olmadığımız bir zaman hiç olmayacak"

Perşembe: "Ateş ve öfke' açıklamasından daha güçlü ne söylenebilir?" sorusuna: Göreceksiniz.

Cuma: "Kuzey Kore'nin akılsızca bir hamle yapması ihtimaline karşı askeri çözümlerimiz yerinde ve atışa hazır. Umarım Kim Jong Un başka bir yol bulur!"

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD'nin Güney'in yanında girdiği savaş 1953'te biterken, yerini tehditlere bıraktı.

'Çok, çok büyük bir sorun'

Birçok ülke krizin tırmanmasından dolayı endişelerini açıkladı. Kuzey Kore'nin uluslararası topluma dahil olan tek müttefiki Çin, ABD'ye gerilimi artırmama uyarısı yaptı.

Kuzey Kore Perşembe günü Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprağı olan Guam'a saldırı planlandığını açıkladı.

Buna cevaben Trump, eğer Guam'a bir şey olursa, Kuzey Kore'nin "çok, çok büyük bir sorun" ile karşılaşacağını söyledi.