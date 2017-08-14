Burkina Faso'da Türk restoranına ve otele saldırı: 'Biri Türk 3 kişi hayatını kaybetti'

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkentinde bir Türk restoranını ve bir oteli hedef alan sadırılarda hayatını kaybedenler olduğu bildiriliyor.

Fransız AFP haber ajansı hastane kaynaklarına dayandırdığı haberde, hayatını kaybeden 3 kişi arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğunu aktardı.

Ajansa konuşan bir ambulans görevlisi, restorandan 11 kişiyi yaralı olarak çıkardıklarını ancak Türk vatandaşının yolda hayatını kaybettiğini söyledi.

TSİ ile 23:00 sıralarında gerçekleşen olayda, Türk restoranı ile birlikte Bravia isimli bir otelin de saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, Aziz İstanbul isimli restoranın polis ve jandarma tarafından çevrildiğini bildirdi.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da 2016'nın Ocak ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş 30 kişi hayatını kaybetmişti.

El Kaide tarafından üstlenilen o saldırılarda da bir restoran ve otel hedef alınmıştı.