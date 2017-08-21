'Büyük Amerikan Tutulması' gerçekleşti

ABD'nin kuzey doğusundan güney batısına bir hat üzerinde ilerleyen dev gölge ülkede büyük bir heyecanla takip edildi.

ABD tarihinde, sadece bu ülkeden izlenebilen ilk tam güneş tutulmasını takip etmek için milyonlarca insan koruyucu gözlüklerini taktı.

Yerel saatle 10:16'da Oregon'da yaşayan gözyüzü meraklıları, güneşin ayla tam olarak hizaya gelişini 2 dakika süresince izleyebildi.

Oregon'un ardından, tutulma yaklaşık 90 dakika süresince, Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletleri hattında ilerledi.

Bundan sonraki tam güneş tutulması 2 Temmuz 2019 tarihinde Güney Pasifik üzerinde yaşanacak ve en iyi Şili ve Arjantin'den izlenecek.