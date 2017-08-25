Almanya Dışişleri Bakanı: Erdoğan yönetimi altında Türkiye asla AB üyesi olamaz

Telif hakkı Reuters

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi devam ettiği sürece Türkiye'nin asla Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Gabriel, "Mevcut durumda Türkiye'nin AB'ye asla üye olamayacağı net bir şekilde görülüyor... Bunun nedeni bizim onları istemememiz değil, Türk hükümeti ve Erdoğan'ın Avrupa'nın temsil ettiği değerlerden hızlı bir şekilde uzaklaşması" dedi.

Gabriel ayrıca Erdoğan'ı AB ile katılım müzakerelerini ciddiye almamakla eleştirdi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Almanya, bazı vatandaşlarının Türkiye'de tutuklu olmasını sert bir dille eleştiriyor. Türkiye ise Almanya'yı 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin ortaya çıkarılması konusunda yeterince destekleyici davranmamakla suçluyor.

Son olarak, Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü yönündeki haberlerin ardından konunun araştırılması için bu ülkeye nota verdi.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip Türkiye kökenli seçmenlere "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısı yaptı. Almanya, bunun egemenliğinin ihlali olduğunu söyleyerek sert bir dille eleştirdi.