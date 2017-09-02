Spiegel: Almanya Gülen destekçilerinin varlıklarını dondurma talebini reddetti

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Der Spiegel dergisi, Almanya'nın Türkiye'nin Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğunu söylediği kişi ve kurumların varlıklarının dondurulması yönündeki resmi talebini reddettiğini bildirdi.

Derginin herhangi bir kaynak belirtmeden verdiği haberinde, Türk hükümetinin Nisan ayı sonunda Almanya Dışişleri Bakanlığı'na resmen başvurarak, Gülen Cemaati ile bağlantılı kurum ve şahısların varlıklarının dondurulmasını talep ettiği belirtildi.

Türkiye, Almanya'ya 80 isimden oluşan bir liste verdi. Ancak Alman hükümeti, Haziran ayı sonunda bu talebi reddetti.

Habere göre, talebin reddedilmesinin gerekçesi, Almanya'da mali piyasaları denetleyen BaFin'in Gülen Cemaati ve üyelerine yönelik harekete geçmesini gerektirecek herhangi bir yasal dayanak bulamaması gösterildi.

Konuyla ilgili Almanya'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

İade talepleri de 53'e ulaştı

Spiegel'in haberinde, yıl başından bu yana Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı iade taleplerinin de 53'e yükseldiği ve bunun da 2016 yılındaki toplam talep sayısını daha şimdiden geçtiği ifade edildi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler, oldukça gergin bir dönemden geçiyor. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından beklediği desteği bulamadığı ve bazı şüphelilere sığınma hakkı verdiği için Almanya'ya tepki gösteriyor.

Almanya ise aralarında gazeteci Deniz Yücel'in de bulunduğu Türkiye'deki tutuklu vatandaşlarının serbest bırakılmasını istiyor.

Son olarak, Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü yönündeki haberlerin ardından konunun araştırılması için bu ülkeye nota verdi.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip Türkiye kökenli seçmenlere "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Cuma günü Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilebileceği açıklaması yaptı.