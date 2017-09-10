Netanyahu'nun oğlundan 'Yahudi karşıtı' karikatür

Telif hakkı Getty Images Image caption İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve oğlu Yair, 18 Mart 2015.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun Facebook'ta paylaştığı, babasının muhaliflerini hedef alan "Yahudi karşıtı" bir karikatür, ülkede tepkilere neden olurken ABD'deki Neo Nazi gruplardan övgü aldı.

26 yaşındaki üniversite öğrencisi Netanyahu'nun Facebook'ta paylaştığı "Gıda zinciri" adlı karikatürde "dünyayı Yahudilerin yönettiği" algısına gönderme yapılıyor.

Karikatürde, Netanyahu'ya sert eleştirileriyle bilinen Amerikalı Yahudi milyarder George Soros, sürüngen bir yaratığın önünde, ucunda 'Dünya'nın' asılı olduğu bir sopa sallandırıyor.

Bu yaratık da ellerini ovuşturan bir tüccar figürüne, simyada dokunduğu her şeyi altına dönüştüreceğine inanılan felsefe taşını sarkıtıyor.

'Gıda zinciri'nde, yolsuzluk iddialarının ardından Netanyahu'nun istifası talebiyle düzenlenen protesto gösterilerine öncülük eden eski Başbakan Ehud Barak, aktivist Eldad Yaniv ve eski başbakanlık konutu kahyası Meni Naftali de var. Naftali, kötü muamele iddiasıyla Netanyahu'nun karısına dava açmıştı.

'Psikiyatra görünmeli'

Ehud Barak, Yair Netanyahu'nun bir psikayatra görünmesi gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi lideri Avi Gabbay, bu karikatürle Netanyahu'nun oğlunun "akla gelebilecek tüm kırmızı çizgileri aştığını" ve "İsrail için üzücü bir gün" olduğunu söyledi.

Yahudilere karşı ayrımcılık ve hakaretle ilgili çalışmalar yapan ABD merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği'nin İsrail bürosu Twitter'da karikatürü kınadı.

Mesajda "Yair Netanyahu tarafından paylaşılan karikatür aleni Yahudi karşıtı unsurlar taşıyor. Yahudi karşıtı bir söylemdeki gizli tehlikeyi kimse hafife almamalı" denildi.

ABD'de beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı Daily Stormer sitesinin kurucusu Andrew Anglin ise Twitter mesajında "Yair, gerçek bir kanka" dedi.

Irkçı Ku Klux Klan örgütünün eski lideri David Duke da Twitter mesajında "Kulübe hoş geldin, Yair. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz" diye yazdı.