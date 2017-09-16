Parsons Green saldırısı: Polis nasıl bir iz sürüyor?

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Bu 2017 yılında gerçekleşen beşinci saldırı. Ve bu aynı zamanda hiç can kaybının yaşanmadığı da tek olay.

Yaz aylarının başında Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, güvenlik güçlerinin 6 saldırı planını hazırlık aşamasında durdurduklarını açıklamıştı.

Açıkça konuşmak gerekirse, 1970'li yıllardaki IRA bombalamaları sonrası, İngiltere, en aktif "terör saldırıları" sürecini yaşıyor.

Bu saldırı örneğinde polis dedektiflerinin karşı karşıya kaldıkları iş yükü inanılmaz boyutlarda. Yüzlerce memur hemen soruşturmaya atanıyor ve şu başlıklarda sonuç almaya çalışıyor:

1- Kim yaptı ?

2- Başka patlayıcılar var mı?

3- Olaya karışan başkaları var mı?

4- Patlayıcı nasıl yapıldı?

Son sorudan başlayarak yanıtlayalım. Bu saldırı girişiminde patlayıcı ile Adli Tıp Kurumu'na bağlı bomba uzmanı ekipler ilgileniyor.

İngiltere topraklarında ele geçirilen tüm patlayıcıları bugüne dek bu birim soruşturdu. 21 Temmuz 2005 yılında başarısızlıkla sonuçlanan saldırı girişimindeki bombaları da onlar incelemişti.

Parsons Green metrosundaki el yapımı patlayıcı da tıpkı 12 yıl önce olduğu gibi planlandığı gibi patlamadı.

İlk incelemede bombanın fünyesinin ateşlendiği ama asıl patlamayı sağlayacak olan ana şarj ünitesinin ateş almadığı görülüyor. Bunun nedeni bombayı hazırlayanın tarifi karıştırmış olması olabilir.

Telif hakkı Londra Polisi Image caption 21 Temmuz 2005 yılında başarısızlıkla sonuçlanan saldırı girişiminde kullanılan patlayıcılar.

2005 yılındaki girişim sırasında saldırganlar, patlayıcıyı aseton peroksitten (TATP) oluşturmak istedi. Ama kimya bilgileri o kadar yetersizdi ki bunu başaramadılar.

TATP Mayıs ayında Manchester'da gerçekleştirilen saldırıda da kullanıldı. Aynı kimyasal, Paris ve Brüksel saldırganlarının da tercihiydi.

Saldırganların elindeki tarifi, Arap Yarımadası'ndaki El Kaide ile IŞİD'in yaygın olarak kullandığı biliniyor.

Ancak bunu araştırmaya çalışmayın. Bu maddenin bulundurmak suçuyla çok sayıda kişi hapis cezası aldı. Bu tarifi içeren bilgilerin elde edilmesi hukuk yoluyla engellenmeye çalışılıyor.

Bu olayla öncekiler arasında da benzerlikler bulunuyor. Londra metrosunda geçen yıl yaşanan saldırı girişimi gibi..

Ekim 2016'da Damon Smith isimli kişi, ev yapımı patlayıcıyı bir çanta içerisinde metroda bir vagona bırakmıştı.

Telif hakkı Londra Polisi Image caption Damon Smith isimli kişi, ev yapımı patlayıcıyı bir çanta içerisinde metroda bir vagona bırakmıştı.

Bu bomba tarifini jihadçıların kullandığı bir el kitabından uyguladı. Zamanlayıcı için ucuz bir saat, fünye olarak ise süs lambalarını kullandı.

Parsons Green metrosunda kullanılan patlayıcı sisteminde de bir zamanlayıcı ve süs lambaları kullanıldığı anlaşılıyor.

Bir patlayıcıda zamanlayıcı kullanılmış olması saldırganın patlamadan uzak olmak istemesini akıllara getirebilir. Ama saldırganın son ana kadar orada kalmak isteyebileceği düşüncesi de son derece muhtemel.

Emniyet birimleri bir yandan saldırganın olası güvenlik kamerası görüntülerini tararken, diğer tarafta bir başka ekip ise para izini araştırıyor.

Londra metrosunda giriş çıkış için kullanılan banka kartları ile söz konusu kimyasallar için yapılan bir alışveriş arasında bağlantı araştırılıyor.

Memurlar saldırganın yalnız başına hareket edip etmediğini de bulmak zorunda.