Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'

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Bilim insanlarının anne babalara tavsiyesi: Sakın pes etmeyin, çünkü bebeğiniz sizi izliyor olabilir.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph'ın yer verdiği bir araştırmaya göre, aileler ellerindeki zor ev işlerini yarıda kesip sonraya bıraktığında, çocuklarına da kötü örnek oluyor.

Science dergisinde yayınlanan ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) araştırması, yetişkinlerin zor görevlerle karşı karşıya kalıp pes ettiklerinde bunu ister istemez çocuklarına da miras bıraktıklarını ortaya koydu.

Bulgular gösteriyor ki, 15 aylık bebekler bile, başarısızlığa ya da zorluklara boyun eğen anne babalarını gördüklerinde onların pes etme huyunu edinebiliyorlar.

Aksine, ebeveynlerinin zorlukları aştığı anlara şahit olan bebekler, ileride zor görevleri daha kolay göğüslüyorlar ve mücadeleyi bırakmıyorlar.

Bu yeni bulgular, bebeklerin başkalarından davranış biçimlerini nasıl aldığını ve içselleştirdiğine dair de fikir veriyor.

Telif hakkı Science Photo Library

Bebekler çok çalışmanın getirisi olduğuna dair çıkarımda bulunabiliyor

Araştırma için, deneye katılan bebekler üçe ayrıldı, yetişkinlerden ise bir anahtarlıktan oyuncağı sökmek ya da kavanoz açmak gibi işleri yapmaları istendi.

İlk gruptaki yetişkinler, yaklaşık yarım dakikadan sonra görevlerini tamamladı. İkinci gruptakiler 10 saniyede pes ederken, üçüncü grup hiç çaba göstermedi.

Bebeklerin bu kişilerin davranışlarını gözlemlemesi sağlandı.

Daha sonra, araştırmacıların yönlendirmesiyle bebekler butonu çalışmayan bir müzik kutusundan ses çıkarmaya çalıştı.

İlk gruptaki çabalamaktan vazgeçmeyen yetişkinleri izleyen bebekler, müzik kutusunu çalıştırmak için uğraşmayı sürdürdü.

İkinci ve üçüncü gruptaki yetişkinleri izleyen bebekler ise, aynı onlar gibi önlerindeki görevi tamamlamadan bıraktı.

Uzmanlara göre, bebeklerin davranışları yetişkinlerinkinin taklitlerinden ibaret değil. Bebekler yetişkinin bir başka obje karşısındaki kararlılığı ve dayanıklığını görüyor ve çok çalışmanın getirisi olduğuna dair çıkarımda bulunabiliyor.