Almanya seçimleri: Oy verme işlemi başladı

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Başbakan Angela Merkel'in 4'ncü dönem için yarıştığı Almanya federal seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

61.5 milyon insanın oy verme hakkı bulduğu seçimlerde Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) rakibi aynı zamanda koaliyon ortağı olan (SPD) Sosyal Demokratlar Parti olacak.

Sosyal Demokratlar'ın lideri olan eski Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz, başbakanlık için Merkel ile yarışıyor.

Ancak yapılan seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmaları Angela Merkel'in başbakanlıkta kalacağını ortaya koyuyordu.

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İslam karşıtı AfD ne kadar oy olacak?

Seçimin en çok merak edilenleri arasında öne çıkansa Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ne kadar oy olacağı.

Aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 5 barajını aşarak parlamentoya girmesi bekleniyor.

Uzmanlar AfD'nin kamuoyu yoklamalarının gösterdiğinden daha çok oy alabileceğine ve seçimden 3. parti olarak dahi çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Seçim merkezlerine oy verme yerel saatle 08:00'da başladı ve 18.00'a kadar devam edecek.

İlk sonuçların sandıklar kapandıktan kısa bir süre sonra alınması bekleniyor.

Bu seçimlerin bir başka önemi de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez 6 partili bir Almanya ulusal parlamentosu ihtimalinin bulunması. Yeşiller, Hür Demokratlar ve Sol partinin de Bundestag'a girme şansı bulunuyor.

Böyle bir sonuç mevcut hükümet koalisyonunun yeniden şekillenmesi anlamına gelebilir.