Katalonya bağımsızlık referandumu: Ulusal polis sandıklara müdahale ediyor

Telif hakkı Hatice Kamer Image caption BBC Türkçe ekibinden Hatice Kamer Barcelona yakınlarındanki Sant Cugat'ta oylamayı izliyor.

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'nın bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi birçok noktada başladı.

Merkezi hükümetin yasadışı ilan ettiği oylama için Barcelona'da bulunan ulusal polis, sabaha karşı onlarca araçla şehirde bulunan üsten ayrıldı. Yerel saatle 09:00'da oylamanın başlaması ile polis, kentte referandum noktası olarak belirlenen okullara girilerek sandıklara el koymaya başladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden el konulan sandıkların fotoğraflarını paylaştı ve "polis Katalonya'da görevine devam etmektedir" denildi.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont'un oy vereceği Girona bölgesindeki bir merkeze de polis müdahalesi geldi. Reuters haber ajansı bu noktada polisle Katalanlar arasında çatışmalar yaşandığını bildiriyor.

Telif hakkı Hatice Kamer Image caption Katalanlar oy vermeye başladı.

Okullar işgal altında

Merkezi hükümetin kontrolü altındaki polis, oylamanın yapılması planlanan 2 bin 315 okuldan 1.300'üne kapatmak için gittiğini, ancak 163 okulun işgal edildiğini açıkladı.

Referandumun gerçekleşmesi için aileler Cuma akşamı okul çıkışı itibariyle okulları işgal etmeye başlamıştı.

Polis Pazar sabahı 06:00 itibariyle okulların boşaltılmasını talep ettiği için aileler ve vatandaşlar en geç sabah 05:00'de okullara akın etti.

İspanya polisinin 10 milyon oy pusulasına el koyması yüzünden referandum yanlısı Katalanlar yazıcılardan aldıkları oy pusulalarını Pazar gününden önce sokaklarda dağıtmıştı.

Katalonya yönetimi, ellerinde bir koz olarak bulundurmak için oy kullanım oranının yüksek olmasını hedefliyor.

Anayasa Mahkemesi, referandum için çalışma yürüten yerel yöneticilere günlük 12 bin euroya (yaklaşık 50 bin TL) kadar ceza verilmesine hükmederken ulusal ve bölgesel güvenlik güçlerine Pazar günü oy verme işlemiyle ilişkili herhangi bir etkinliği engelleme yetkisi vermişti.

Aynı zamanda İspanya merkezi yönetimi Katalonya'ya binlerce polis gönderdi.

Telif hakkı AFP Image caption Barcelona'da polis oy sandıklarına el koyuyor

'Sonuçlar bağlayıcı'

Katalonya Parlamentosu'nun geçirdiği yasaya göre, referandum sonuçları bağlayıcı olacak.

Eğer sandıktan bağımsızlık kararı çıkarsa, sonuçların açıklanmasından iki gün sonra Katalan parlamentosunun bir araya gelip bağımsızlık kararını açıklaması gerekiyor.

Katalan hükümetinin başında olan Carles Puigdemont ise sandıktan bağımsızlık çıksa bile tek başına bu kararın açıklanmayacağını belirterek Madrid'i bu konuda masaya oturmaya davet etmişti.

Pazar günü merkezi hükümete bağlı güvenlik güçlerinin oy kullanılmasının önüne geçmesi halinde özellikle Barcelona sokaklarının karışmasından endişe ediliyor.

Katalan parlamentosu Eylül ayının başında yapılan oylamada, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenleme kararı almıştı.

Ancak merkezi yönetimin yasa dışı olarak ilan ettiği referandum, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alındı.

Katalan yönetiminin bütün engellemelere rağmen düzenlemekte ısrar ettiği referandumda "Katalonya'nın cumhuriyet temelinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusunun soruluyor.