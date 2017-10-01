Macar Romanları 'özerk bölge' talep etmeye hazırlanıyor

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Macaristan Romanları Demokrat Partisi (Opra Roma) ülkenin en doğusunda bulunan ve Romanların ağırlıklı olarak yaşadığı 4 ilde özerk bir Çingene bölgesi oluşturulması için referandum başvurusu yaptı.

Opra Roma partisi temsilcileri, referandum başvurusunda Roman kökenli olmayan "Beyaz Macar siyasetçilerin" Romanların çıkarlarını hiç dikkate almadıklarını bunun ise Romanları artık "Özerk Roman Bölgesi" fikrini olgunlaştırmaya ittiğini söylüyorlar.

Daha önce Hrıstiyan Demokrat partide ve milliyetçi Jobbik partisinde de çalışan Opra Roma lideri Istvan Kamaras, aslında Romanların temel sorununun işsizlik ve geçim sıkıntısı olduğunu vurguluyor.

Kamaras'a göre partileri, Roman olsun olmasın her Macar vatandaşına yaklaşık 100 Euro'luk, hamile kadınlar için ise 200 Euro'luk temel gelir öngörüyor.

Çingene lidere göre, vatandaşlara "sosyal yardım" olarak değil de temel bir hak olan "asgari gelir" olarak dağıtılması planlanan bu maaşlar doğrudan tüketime yöneleceği için üretimi, yani ekonomik kalkınmayı da hızlandıracak.

'Macaristan nüfusunun % 70'i Çingene kökenli olacak'

Çingene partisi lideri "Özerk" bir Çingene bölgesi fikrinin aslında yeni olmadığını, ancak söz konusu bölgelerdeki işsizliğin ve yoksulluğun dayanılmaz olması nedeniyle tekrar gündeme geldiğini söylüyor.

Istvan Kamaras'a göre, doğu bölgesindeki 4 ilden oluşacak olan Roman özerk bölgesinin ileride ülkeden kopması gibi bir durum da asla söz konusu değil.

Macaristan'ın doğu illerinde Özerk bir roman alanının oluşmasının uzun vadeli bir plan olduğunu söyleyen Roma lideri, "Çingeneler uzun vadede neden Macaristan'dan kopmak istesinler ki? 50-60 yıl sonra nasıl olsa Macaristan nüfusunun % 70'i Çingene kökenli olacak" diyor.

Referandum başvurusu kapsamında olan 4 şehir ülkenin en yoksul kesimini de barındırıyor.