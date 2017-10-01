Fransa'da bıçaklı saldırı: En az bir kişi öldü

  • 1 Ekim 2017
son dakika

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bulunan St Charles tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda en az bir kişi yaşamını yitirdi.

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı. Emniyet güçleri sivillere bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérard Collomb, olayın yaşandığı Marsilya'ya gittiğini duyurdu.