Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız kalmamıştır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği sürecini sonlandıran tarafın Türkiye olmayacağını söyleyerek, "Aslına bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır." dedi.

Meclis'in yeni yasama yılının açılışında bir konuşma yapan Erdoğan, IKBY referandumu ve gündemdeki diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB başlığında şu ifadeleri kullandı:

"Kendi vatandaşları ülkemizde, terör dahil çeşitli suçlardan yakalandığında hemen kapımıza dayananlar, bizim onlara ilettiğimiz dosyaları işleme dahi koymuyorlar. Avrupa Birliği kurumlarının, fasıllardan serbest dolaşıma ve yardımlara kadar her konuda ülkemize karşı sergilediği iki yüzlü tutum öylesine alenileşti ki artık bu durumu örtecek mazeret dahi bulamıyorlar. Türkiye'nin, 1959 yılında ilk başvuruyu yaptığı, 1963 yılında Ankara Anlaşması'nı imzaladığı tarihten beri gösterdiği sabrı, Avrupa Birliğinin yanlış anladığını görüyoruz. Demek ki hala anlayamamışlar. Buna rağmen, şunu açıkça ifade ediyorum. Bu süreci bitiren, havlu atan, vazgeçen taraf biz olmayacağız. Aslına bakarsanız, bizim Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız da kalmamıştır."

Erdoğan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referandum için de "bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini umuyoruz." dedi.

"Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı yoktur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak yönetimi yanlıştan dönme erdemeni gösterdiğinde Türkiye bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın hemen başında hem Irak halkı hem de Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız. Bizim Türkmen kenti olduğunu çok iyi bildiğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tedhit edilmesine asla tahammül edemeyiz. Bunun hesabını da mutlaka sorarız"

'OHAL'den kimse zarar görmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL'e ilişkin de açıklamalar yaptı.

Olağanüstü Hal döneminde "terör örgütleri ve mensupları" dışında kimsenin zarar görmediğini söyleyen Erdoğan, "Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan durumlar ortadan kalktığında elbette OHAL'de sona erecektir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, İdlib'deki çatışmasızlık bölgeleri hakkında da şunları söyledi:

"Sınırötesi operasyonlar, işbirliği ile adım adım ilerletiyoruz. Astana uzlaşması ile İdlib bölgesinde güvenli alan oluşturmanın gayreti içindeyiz. Buna karşılık bazı müttefiklerimizin bizim teörör örgütü olarak tanımladığmız yapılar ile işbirliği konusundaki ısrarlarının bölgedeki krizin daha derinleşmesine yol açtığını görüyoruz."