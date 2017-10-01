Avusturya'da peçe yasağı yürürlüğe girdi

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Avusturya'da 1 Ekim Pazar günü yürürlüğe giren kanunla, "yüzü, saçların başladığı noktadan, çeneye kadar kapatan her türlü giysi ve maskenin kamuya açık alanlarda giyilmesi" yasaklandı.

Kamuyounda peçe yasağı olarak bilinen kanuna taraftar olanlar, yasağın "Avusturya kültürel değerlerini korumak amacı" ile getirildiğini savunuyor. Ancak bir başka kesim de yasağı, İslam dinine karşı ülkede gelişen tahammülsüzlüğün parçası olarak görüyor.

Yürürlüğe giren yasak, yüzü açıkta bırakan çarşaf gibi diğer giysiler hakkında ise bir düzenleme getirmiyor.

Avusturya'da yaşayan Müslüman azınlık içinde yüzünü de kapatacak şekilde peçe kullananların sayısının az olduğu aktarılıyor.

Ancak yüzü de kapatan peçenin kimlik kontrollerinde önemli bir engel olarak görülmesi ve son zamanlarda artan terör saldırılarında bu tür kontrollerin sık sık gündeme gelmesi nedeniyle kamuoyunda peçe kullanımına karşı gelişen bir tepki de var.

Peçe kullanımı yasağı Avrupa'da ilk olarak 2011 yılında Fransa ve Belçika'da uygulanmaya başlanmıştı.

Hollanda'da da peçe yasağı uygulaması şu an parlamento önünde.

Almanya ise Merkel'in vurguladığı gibi "yasal olarak nerede mümkünse" peçe yasağını uygulamaya koymanın hukuki yollarını arıyor.