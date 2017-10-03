Van Gogh'un hayatı 65 bin resim ile film oldu

Vincent Van Gogh'un hayatını ve gizemli ölümünü anlatan animasyon film gösterim için geri sayıma başladı. Dünyanın ilk uzun metraj yağlıboya filmi 9 Ekim'de İngiltere'de gala yapacak.

Polonya ve İngiltere ortak yapımı olan film Türkiye'de 29 Aralık 2017 tarihinde izleyici ile buluşacak.

"Loving Vincent / Vincent'i Sevmek" adlı filmin özelliği, ünlü ressamın tabloları ya da onun stilinde yapılmış yağlıboya eserlerden oluşması.

Kısa film projesi olarak başlayan ancak sonra filme dönüşen yapım için, dünyanın dört bir yanından 100'ün üzerinde ressam 65.000 resim yaptı.