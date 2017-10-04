ABD Dışişleri Bakanı Tillerson istifa iddiasını yalanladı

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ani bir basın toplantısında medya karşısına çıkarak ülke medyasında yer alan istifa haberlerini yalanladı.

Toplantı, Amerikan NBC ve CNN televizyonlarının Tillerson'ın, ABD Başkanı Donald Trump için "moron" ifadesini kullandığı iddiasını haberleştirdikleri sırada gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Tillerson moron ifadesi ile ilgili net bir yalanlama yapmayarak, "böyle önemsiz şeylerle uğraşmayacağım" dedi.

Rex Tillerson ve ABD Başkanı Trump arasında bir ayrılık oluştuğu öne sürülüyordu.

NBC televizyonu konu ile ilgili haberinde, Tillerson'un sene başında istifayı düşündüğünü aktardı.

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'Onlar iyi haberciliğin yüzkarası'

Kanalın haberinde Rex Tillerson bundan Temmuz ayı içinde vazgeçirildiğini, Başkan Yardımcısı Mike Pence tavsiyelerinin bunda rol oynadığı öne sürüldü.

Tillerson iddiayı yalanlayarak, "Başkan yardımcısı beni hiçbir zaman ikna etmek zorunda kalmadı çünkü ben görevden ayrılmayı hiç düşünmedim" şeklinde konuştu.

Mike Pence de bir açıklama yayınlayarak bu iddiayı yalanladı.

Basın toplantısı öncesi ise Donald Trump Twitter hesabı üzerinden, "NBC yalan habercidir öyle ki CNN'den bile daha sahtekardır. Onlar iyi haberciliğin yüzkarası. Reytinglerinin düşmesine şaşmamalı." açıklamasını yaptı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin NBC news is #FakeNews and more dishonest than even CNN. They are a disgrace to good reporting. No wonder their news ratings are way down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ekim 2017

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da başkanlık uçağında yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi eğer başkan birine olan güvenini kaybettiyse, o kişi bu görevde olmaz" dedi.