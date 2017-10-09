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İngiliz Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine sayfalarında yer verdi. Gazete kriz için, "iki NATO müttefiki arasında on yıllardır yaşanan en büyük soğukluk" yorumunu yaptı.

Gazete, vize krizinin, bir ABD Konsolosluğu çalışanının İstanbul'da tutuklanması sonrası çıktığını duyurdu.

Times'taki haberde M.T. isimli kişinin Çarşamba günü "casusluk" ve "Türkiye'nin anayasal düzenini yıkmaya teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklandığı ve mahkemeye çıkarıldığı aktarıldı.

Haberde, Ankara'nın, tutuklanan kişinin Fethullah Gülen ile bağlantısı olduğunu düşündüğü iddiası da yer aldı. Devamında ise yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gülen'e karşılık olarak Türkiye'de tutuklanan bir Amerikalı din adamının değiş-tokuş edilebileceği"yönündeki ifadesi yer buldu.

Bass, 'Derin rahatsızlık duydum' demişti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in veda basın toplantısında bazı hükümet yanlısı gazetecilere akreditasyon verilmemesi de gerilimi artıran etkenlerden biri olarak gösterildi.

Bass, konsolosluk çalışanının tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı hükümet yetkililerinin bu davayı, hukuk yolları yerine medya organları üzerinden yürütmesinden derin rahatsızlık duydum" demişti.

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Hilal Kaplan: Bu olayErdoğan'ın elini güçlendirecek

Basın toplantısına girmesi engellenen isimlerden Habertürk gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Times'a yaptığı açıklamada, "Bu olayın Erdoğan'ın elini güçlendirecek olması ABD için biraz garip olacak çünkü bu tür diplomatik saldırılar ülkeyi birleştirir" dedi.

Kaplan, "Kıbrıs sorunu sırasında ABD Türkiye'ye silah ambargosu kararı aldı. Bu karardan bir hafta sonra Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'ni ilan ettik. Tarihten biraz ders almış olmaları gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Gazete, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir önceki "dip yaptığı" dönem olarak da 1974 Kıbrıs sürecini gösterdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın son 3 yıldır Suriye'de Kürt güçlere verdiği desteğin de ABD-Türkiye ilişkilerinin gerilme sebepleri arasında sayıldı.

Telif hakkı Twitter Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 koruma görevlisi hakkında dava açılmıştı.

'Korumalar karıştığı kavgada Erdoğan'ın imajını bozdu'

Cumhubaşkanı Erdoğan'ın koruma polisleri ile protestocular arasında Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında yaşanan kavganın da "Birleşik Devletler nezdinde Erdoğan'ın imajını bozan bir etken" olduğu vurgulandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk hükümetini, ABD hükümetinin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır" ifadesi ile vize engeli kararını duyurmuştu.

Times kararın, ABD'ye turizm, sağlık nedenleri, iş, geçici çalışma veya okumak için alınan vizelerin tümünü kapsadığını da açıkladı.