Havadan BM görüntüleriyle Myanmar'daki insani kriz

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 25 Ağustos itibarıyla Myanmar'da 582 bin Arakanlı Müslümanın göçe zorlandığını açıkladı. Komiserlik, bu tarih sonrası yaşanan göç dalgasının görüntülerini de havadan çekerek kamuoyu ile paylaştı.

Arkanlı Müslümanların (Rohingyalar) büyük çoğunluğunun Bangladeş'e kaçtığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'e göre son 48 saat içinde yaklaşık 15 bin kadar kişi sınıra ulaştı.

UNHCR Sözcüsü Andrej Mahecic, Bangladeşli yetkililerden "acil bir şekilde bu mültecileri kabul etmelerini talep ettiklerini" açıkladı.

Adını açıklamak istemeyen bir yetkili ise Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin "sahipsiz bölgede" bekletildiğini söyledi.

Bangladeş hükümeti ise Kutupalong bölgesinde 800 bin kişilik bir mülteci kampı kurmayı planladığını duyrudu.

Tamamlandığında dünyanın en büyük mülteci kampı olacak olan Kutupalong, bu ebatta insanı biraraya getirecek olmasından dolayı salgın hastalık endişesini de gündeme getiriyor.