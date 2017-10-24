Suriye ordusunun 4 yıldır kuşattığı Doğu Guta'da yüzlerce çocuğun yaşam savaşı

UYARI: Haberdeki bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirsiniz

Suriye'nin başkenti Şam'ın dışında muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 1100'den fazla çocuğun sağlık durumlarının yetersiz beslenme nedeniyle kritik olduğu açıklandı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri, 232 çocuğun hayatta kalmaları için acil tedaviye ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Ajansa konuşan UNICEF Sözcüsü Monica Awad, son bir ayda, emzirme yetersizliği nedeniyle biri kız diğeri erkek iki bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi.

Monica Awad, "Anneler yeterli beslenmedikleri için çocuklarını emziremiyorlar" dedi.

AFP, hayatını kaybeden 34 günlük Sahar Dofdaa'nın son görüntülerini de paylaştı.

Pazar günü yaşamını yitiren Dofdaa öldüğünde sadece 2 kiloydu.

Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor.

Bölge 2013 yılından bu yana Suriye ordusunun kuşatması altında.