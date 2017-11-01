New York'ta araçlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti

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New York'un aşağı Manhattan bölgesinde, bisiklet yoluna giren bir kamyonet sürücüsü, yol üzerindekilere çarptı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Blasio, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Saldırıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, "durumları kritik olmayan 11 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu" belirtildi.

New York Emniyet Müdürü James O'Neill, gözaltında olan saldırganın 29 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. O'Neill, saldırının daha büyük bir komplonun parçası olmadığını söyledi.

'Yalnız kurt eylemi'

New York Belediye Başkanı Blasio, saldırının "yalnız kurt" eylemi olarak göründüğünü ifade etti.

New York Emniyet Müdürlüğü, vurularak yakalan saldırganın elinde, "paintball silahı ile havalı bir tabanca" olduğunu açıkladı.

Acil durum ekiplerinin aktardığına göre olay, yerel saatle 15:06'da (TSİ 22:06), New York'ta üst gelir grubunun yaşadığı TriBeCa isimli bölgede gerçekleşti.

'IŞİD'e izin vermemeliyiz'

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabı üzerinden, "New York'ta, çok hasta ve dengesiz biri tarafından gerçekleştirilen yeni bir saldırı gibi görünüyor. Emniyet birimleri olayı yakından izliyor. ABD'DE OLMAZ" açıklamasını paylaştı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Ekim 2017

Trump, aynı zamanda attığı başka bir tweette, "Ülkemiz Ortadoğu'da ve diğer her yerde yendikten sonra IŞİD'in dönmesine ya da girmesine izin vermemeliyiz. Yeter!" dedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Ekim 2017

Dünya Ticaret Merkezi'ne yakın

Araçlı saldırı, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ni hedef alan saldırının düzenlendiği kuleler bölgesine de çok yakın bir konumda gerçekleşti.

11 Eylül saldırılarında kaçırılan dört uçakla düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 3 bine yakın kişi ölmüş, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri de yıkılmıştı.

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'Saldırgan karnından vuruldu'

Emniyet'in yaptığı resmi açıklamada, şüphelinin bir okul aracına çarparak durduğu, kamyonetten çıktıktan sonra olay yerindeki bir polis memuru tarafından karnından vurulduğu açıklandı.

"Cadılar Bayramı" kutlamalarına başlayan kentte, saldırının gerçekleştiği bölgeye yakın okulların bulunduğu belirtildi.