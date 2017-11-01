New York saldırısı: Mezuniyet buluşmasında hayatlarını kaybettiler

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Saldırganın araçtan indikten sonra silahıyla dolaştığı ve polis tarafından yakalandığı anlar

New York'ta Salı günü gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin kente turist olarak gelen Arjantin vatandaşları olduğu açıklandı.

Saldırıda 31 yaşındaki Ann-Laure Decadt isimli Belçika vatandaşı bir kadının da hayatını kaybettiği doğrulandı. Ölen diğer iki kişinin ise Amerikan vatandaşı olduğu bildirildi.

Evli ve iki çocuk annesi olan Decadt'ın annesi ve iki kız kardeşi ile turist olarak bölgeyi gezdiği belirtiliyor.

Hayatını kaybeden Arjantin vatandaşlarının da bir yıldır bu tatili planladıkları ve hepsinin aynı okuldan olduğu öğrenildi.

Saldırı ile igili olarak hastanede gözaltında olan Sayfullo Saipov'un ise ilk ifadesinde "olaydan pişmanlık duymadığı, çok kişinin hayatını kaybetmesinden övünen" sözler sarf ettiği aktarıldı.

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3 günlük yas ilan edildi

Saldırıda hayatını kaybeden 5 okul arkadaşının yaşlarının 48 ila 49 arasında olduğu ve mezuniyetlerinin 30'ncu yılını kutlamak için New York'a geldikleri bildirildi.

Olayda ölen Ariel Erlij isimli Arjantin vatandaşının, çelik firması sahibi olduğu ve bazı arkadaşlarının tatil paralarını da kendi cebinden ödediği haberi ülke medyasında yer aldı.

Hayatını kaybeden diğer kişilerin isimleri Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco ve Hernán Ferrucci olarak açıklandı.

Saldırı kurbanlarının okula gittikleri Rosario kentinde 3 günlük yas ilan edilirken, aynı grupla New York'ta bulunan Martín Ludovico Marro isimli bir kişinin daha hastanede tedavisi sürüyor.

Olayda yaralanan 11 kişi arasında 3 Belçika vatandaşı da bulunuyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı IŞİD'in Orta Asya ülkelerindeki varlığını yeniden gündeme taşındı. BBC Kırgız Servisi'nden Gülnara Kasmambetova, Özbekistan gibi ülkelerde örgütün etkinliğini BBC Türkçe'ye anlatmıştı.

'Sayfullo Saipov güvenlik güçleri tarafından biliniyordu'

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, saldırının soruşturulması ile ilgili hükümetin elinden gelen her şeyi yapacağını açıkladı.

New York Times gazetesi, saldırgan Sayfullo Saipov'un isminin güvenlik güçlerinin dikkatine bir başka soruşturma nedeniyle geldiğini bildirildi.

Reuters haber ajansı, New York'un Brooklyn bölgesinde yaşayan bir Özbek vatandaşının daha, geçen hafta çıkarıldığı mahkemede, IŞİD'le olan bağlantısı nedeniyle 15 yıl hapisle cezalandırıldığını duyurdu.