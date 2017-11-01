Beşiktaş Monaco ile berabere kaldı, tur için gözler Portekiz'de

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı karşılaşmada Monaco ile 1-1 berabere kalarak gruptaki puanını 10'a çıkardı.

Siyah Beyazlı ekip bu skorla G grubundaki liderliğini sürdürdü.

Vodafone Park stadyumunda oynanan karşılaşmada ilk golü, ilk yarının son saniyelerinde Monaco kaydetti.

Adriano'nun hatalı pasında Beşiktaş yarı sahasında topu alan Marcos Lopes, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

Beşiktaş'ın beraberlik golü Ricardo Quaresma'nın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyon sonrası penaltıyı gole çeviren Cenk Tosun ile geldi.

54. dakikada takımına eşitliği getiren golü atan Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gol sayısını da 4'e çıkardı.

Tur için gözler Porto - Leipzig maçında

Karşılaşmanın devamında iki takımda karşılıklı pozisyonlara karşın skoru değiştiremedi ve İstanbul'daki maç beraberlikle bitti.

Bu skorla Beşiktaş grupta 10 puanla liderliğini sürdürürken, Monaco 2 puanla sonuncu durumda.

Siyah Beyazlı ekibin 4'ncü karşılaşmalar sonunda tur atlamayı garantilemesi için Porto ile Leipzig arasında bu akşam Portekiz'de oynanacak karşılaşmanın Alman ekibinin galibiyeti ile sonlanması gerekiyor.