Telif hakkı Getty Images Image caption Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki Irak askerleri

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılan referandumun ardından Kerkük vilayetinde başlatılan operasyon sonrası 183 bin sivil yaşadıkları bölgeleri terk etti.

Bu kişiler arasında askeri harekatın ilk gününde Kerkük'ten kaçan 78 bin sivil de var.

BM yaşadıkları yerleri terk edenlerin dörtte üçünün Kürt olduğunu da açıkladı.

Örgütten bu açıklama gelirken, Irak hükümeti Kürt yönetimini, tüm sınır kapılarının Bağdat'a devredilmemesi halinde askeri operasyonlara yeniden başlamkla tehdit etti.

IKBY ise bu uyarıdan birkaç saat sonra 31 Ekim'de Bağdat'taki merkezi hükümete, Habur Sınır Kapısı'nı birlikte yönetme teklifi yaptıklarını açıkladı. IKBY ortaklık teklifini, Irak Anayasası çerçevesinde kalıcı bir anlaşmaya varılana dek, "bir iyi niyet göstergesi, güven artırıcı bir girişim" olarak tanımladı.

Bağdat ise Kürtleri, sınır kapılarının kontrolünü devretmeyi geciktirmekle ve müzakere sürecini, askeri savunma hatlarını güçlendirmek için kullanmakla suçluyor.

IKBY'den 3 öneri

IKBY'nin "sınır kapılarını ortak yönetme teklifi" dışında Bağdat'a ilettiği iki önerisi daha var:

IŞİD'e karşı ortak mücadeleye devam edilmesi

Sorunlu bölgelerin ortak yönetimi

IKBY'den yapılan açıklamada, "tüm cephelerde kalıcı bir ateşkesin ve akabinde politik diyaloğun" arzu edildiği de vurgulandı.

Telif hakkı Getty Images

Petrolün yönetiminin devri de şartlar arasında

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Cuma günü bölgedeki tüm askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamıştı.

Bağdat'ın referandum iptal edilene dek politik diyaloğu başlatmayacağı, müzakelerin bu nedenle yalnızca teknik konular üzerinde sürdüğü belirtiliyor.

Habur Sınır Kapısı, Kuzey Irak petrolünün Türkiye'ye taşınması açısından da Kürtler açısından stratejik önemde. Irak ise bu petrolün ihracının durdurulmasını ve satışın Irak devlet şirketi SOMO'ya devredilmesini talep ediyor.

Bağdat yönetiminin sorunlu bölgelerdeki petrolün SOMO üzerinden satılması için Türkiye ile görüştüğü de resmi makamlarca açıklandı.