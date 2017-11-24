Patlamış mısır yeniden popüler oluyor. Mısırın tarihine kısa bir bakış… Mısır nasıl patlar?
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- Bu haberin İngilizce aslını BBC Future sayfasında okuyabilirsiniz.
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