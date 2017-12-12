Avusturya'da doğalgaz boru hattında patlama: İtalya acil durum ilan etti

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Avusturya'da bir doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama, bir kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden olurken Avrupa'nın güney bölgelerine gaz akışı da kesildi. İtalyan hükümeti acil durum ilan etti.

Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattının Avusturya'nın Baumgarten kentindeki dağıtım tesisinde bu sabah bir patlama meydana geldi.

TSİ ile Salı günü 11:00 sıralarında meydana gelen patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalar sürerken İtalyan medyası, polisin "teknik arıza ihtimali" üzerinde durduğunu yazdı.

Olayda bir Avusturya vatandaşı hayatını kaybederken yaralanan 21 kişinin ise 6 farklı ülkelerin vatandaşları olduğu açıklandı.

Patlamanın ardından, Baumgarten'in güney ve güneydoğusuna gaz akışı kesildi.

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Gaz fiyatlarının yükseleceği uyarısı

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkeye gaz akışının kesilmesi üzerine acil durum ilan etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ulusal yeraltı rezervlerinde bulunan gaz stokları kullanılarak tüketicilere gaz tedariğinin garanti edileceği" belirtildi.

İtalyan enerji şirketi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi de, Avusturya'dan gelen gaz kesintisinin birkaç gün hatta birkaç hafta sürmesi halinde bile kaybın telafi edilebileceğini söyledi. Descalzi, öte yandan, gaz fiyatlarının yükseleceği uyarısında bulundu.

Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda ise bu olayın "ciddi bir tedarik sorununu" gözler önüne serdiğini söyledi. Bakan, yerel halkın itiraz ve protestolarına karşın yapımı devam eden Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Eğer bugün TAP devrede olsaydı, bu gaz kesintisi nedeniyle acil durum ilan etmek zorunda kalmazdık" dedi.

Azerbaycan'dan Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya'ya gaz taşıması planlanan TAP'ın 2020'de tamamlanması planlanıyor.

TAP, Türkiye'den geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak. Ancak TAP'ın İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bir zeytinlikten geçecek olması nedeniyle yerel halk projeye karşı çıkıyor.