New York Times: Birçok Türk gazetesi dava ile ilgili olumlu bir karar beklentisindeydi

Telif hakkı ABD Adalet Bakanlığı

Amerikan New York Times gazetesi, internet sitesinde yer alan haberde, Garanti Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın suçlu bulunduğu davanın, "Türkiye'deki yüksek düzeyli rüşvetin resmini çizdiğini" ve ABD ile NATO üyesi müttefiki Türkiye arasında gerilime neden olduğunu yazdı.

"Türk bankacı ABD yaptırımlarını aşmak için plan kurmaktan suçlu bulundu" başlıklı haberde, iddianamede ismi yer almayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava sürecine henüz başlamadan tepki gösterdiği aktarıldı.

Mahkeme sürecinde dile getirilen, "Erdoğan yaptırımları aşma onayını veren kişiydi" ifadesinin de okura aktarıldığı haber şöyle devam ediyor:

"Birçok Türk gazetesi dava ile ilgili olumlu bir karar beklentideydi. Analistler, Türkiye'deki medyanın büyük bir kısmını kontrol eden hükümetin, davayı bir Amerikan komplosu olarak kamuoyuna sunmayı başardığını değerlendiriyor.

"27 Aralık'ta Afrika ziyaretinden dönüşü sırasında Erdoğan, hükümet yanlısı gazetecilere, Atilla'nın suçsuz bulunacağını düşündüğünü açıklamış, "Benim görüşüm onların da Atilla'nın suçsuz olduğunu anladığı yönünde" demişti.

"Politik analistler ve muhalefetteki siyasiler, Erdoğan'ın karar ne olursa olsun zarar görmeyeceğini ancak Türk bankalarının ve sonuç olarak da Türk ekonomisinin zarar görebileceğini düşünüyor"

Bloomberg: Atilla yıllarca hapis cezası ile karşı karşıya

New York merkezli haber ajansı Bloomberg News ise jürinin kararı ile ilgili haberinde, bir seneden fazladır federal cezaevinde olan Hakan Atilla'nın "yıllarca hapisle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Ajans, Türk lirasının, kararının açıklanması sonrası yüzde 0.5 oranında değer kaybettiğini de bildirdi.