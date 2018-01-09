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ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük çalışma programının süresi ve niteliği yayımlanan bir haber nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu.

Axios isimli haber sitesine sızdırılan Beyaz Saray günlük çalışma programına göre Trump günün ilk görüşmesini sabah 11:00'de yapıyor. O ilk görüşmeye kadar geçen üç saatlik süre ise "İdari Mesai" olarak adlandırılıyor.

Trump'ın 3 saatlik zaman diliminde ise genellikle Beyaz Saray içindeki konutunda televizyon izlediği ve Twitter kullandığı bildiriliyor.

Beyaz Saray'dan haber sonrası yapılan açıklamada, Trump'ın bu süreyi önemli telefon konuşmaları yaparak geçirdiği belirtildi.

Axios'un haberi Donald Trump'a yönelik yapılan "televizyon karşısında çok fazla zaman geçirdiği" yönündeki eleştirilere de yeniden hayat verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders haberle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın "iş ahlakını" savundu:

"Sabah saatleri, Oval Ofis ile konut arasında geçiyor ancak bu süre içinde Kongre üyeleri, ekibi, kabine üyeleri ve yabancı liderlerle sürekli telefon görüşmeleri yapıyor. Başkan benim gördüğüm en çalışkan kişi ve yılın her günü, günün her saati çalışıyor. Birçok gazetecinin onun bu temposu ile başa çıkamadıkları için şikayet etmişliği var"

'İdari Mesai'

Axios'un elde ettiği program ile Beyaz Saray'dan medyaya dağıtılan program arasında farklar yer alıyor.

Yayımlanan habere göre, Trump'ın önceden belirlenmiş bir şekilde işleyen ve 8:00 ile 11:00 saatleri arasında yer alan "İdari Mesai"si bulunuyor.

Saat 11:00'deki ilk görüşmesi ise genellikle istihbarat brifingi olarak gerçekleşiyor.

Axios'a sızdırılan programa göre, günün devamındaki görüşmelerin arasında da "İdari Mesai" kullanıyor ve saat 18:00'de konutuna geri dönüyor.

Haber sitesinde yer alan günlük programlardan biri şu şekilde: Saat 11:00'de "Politika Belirleme Mesai", saat 12:00'de "İdari Mesai", bir saat öğle yemeği, 13:00'ten sonra biraz daha "İdari Mesai".

Habere göre Donald Trump'ın programı Oval Ofis'teki son bir yıl içinde değişti.

Başlangıçta Roosevelt Odası'nda kahvaltılı toplantılar yaptığı ancak aylar geçtikçe güne başlama süresini ötelediği iddia ediliyor.

Obama ve Bush'un programı nasıldı?

Donald Trump'a Oval Ofisi teslim eden Barack Obama'nın ise güne 9:00 ila 10:00 arasında başladığı ve mutlaka sabah sporu yapmaya çalıştığı belirtiliyor.

George Washington Üniversitesi'nden Matthew Dallek, Obama'nın akşam yemekleri için de konuta ailesinin yanına geçmeye özen gösterdiğini söylüyor.

Axios'un haberine göre George W Bush ise Oval Ofis'e 06:45'e kadar geliyordu.

Ancak Bush erken kalkan ve erken uyuyan bir başkan olarak da biliniyordu.