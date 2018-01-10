Suriyeli Kürt siyasi yetkili Times gazetesine konuştu: 'Türkiye saldırırsa sonuna kadar direniriz'

Telif hakkı EPA

İngiliz Times gazetesi, Suriyeli Kürtlerin bölgedeki politik ve askeri anlamda son pozisyonuna ilişkin derleme bir haber yayımladı. Haberin, geçen ay içinde bölgedeki Kürt hareketi içinde etkili olan bir dizi isimle konuşarak derlendiği de duyuruldu.

Gazeteye konuşan ve YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutan yardımcısı, Suriye'de "elde ettikleri toprakları sonuna kadar savunacaklarını" açıkladı.

Haberde, SDG güçlerinin ülkenin yüzde 25'lik bir bölümünü elinde tuttuğu ve 50 bin civarında askeri bulunduğu da belirtildi.

Gazeteye demeç veren konuşan Suriye Demokratik Güçleri komutan yardımcısı Abdül Kadir Effedili, "Koalisyonla yan yana savaşarak özgürleştirdiğimiz şehirlerimizi tehdit edebilecek tüm güçlere karşı ordumuzu yeniden kuruyoruz" dedi.

Effedili gazeteye açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkler, İranlılar ve rejim elde ettiğimiz her şeyi bizden almaktan mutlu olacaklardır. Yeni bir savaş yaratmaya değil durumu dengelemeye çalışıyoruz ama her şeye de hazırlıklı olmalıyız"

'Kürtler Esad ile bir uzlaşı peşinde'

Gazetenin bölgedeki dengelere ilişkin sorularını yanıtlayan araştırmacı Michael Stephens, "Kürtler Esad ile bir uzlaşı peşinde. Ama bunu alamazlarsa savaşmaya da hazırlar. İki tarafın da güçlü dostları olduğu düşünülürse bu anlaşmazlık iki taraf içinde iyi olmayacaktır" dedi.

Haberde İngiltere'nin pozisyonuna ilişkin, analiz de içeren şu ifadeler yer alıyor:

"Kürt ayrılıkçılığına İngiltere'den destek çok az. İngiltere bu durumun Suriye'nin istikrarını tehdit edeceğini düşünüyor.

"Londra'da dün (Salı) yapılan Kürtler konulu bir dış ilişkiler toplantısında, PKK başlığında sert tartışmalar yaşandı. Uluslararası Kalkınma Bakanı Alistair Burt, o toplantıda Suriyeli Kürtlere 'PKK ile olan bağlantılarını koparma çağrısı yaptıklarını' açıkladı.

'Erdoğan'ın karadan bir saldırı başlatması aptallık olur.'

"Geçen ay Şam ve Kürtler arasında giderek soğuyan ilişkiler doğrultusunda, Suriye Devlet Başkanı Esad, Kürtleri "vatan haini" olarak nitelendirdi.

Esad şöyle konuşuyordu: "'Kürtler' olarak tanımlananlardan bahsederken aslında sadece Kürtlerden bahsetmiyoruz. Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler, vatan hainidir

"Suriyeli Kürtler ise bağımsız bir devlet istemediklerini, Suriye içinde özerklik talep ettiklerini belirtiyor."

Haberde Suriyeli Kürt özerk yönetiminde önemli bir figür olarak tanıtılan Aldar Halil'in de açıklamalarını yer verildi.

Halil, Suriyeli Kürtlerin Şam'dan daha çok Türkiye'yi tehdit olarak gördüğünü söyleyerek, "Erdoğan'ın karadan bir saldırı başlatması aptallık olur. Ama olursa biz de sonuna kadar direniriz" dedi.