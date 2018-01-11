Reuters: Türkiye'den patlayıcı nitelikli malzeme ile yola çıkan bir gemi Yunan sularında durduruldu

Telif hakkı Yunan Sahil Güvenliği Image caption Yunan Sahil Güvenliği'nin resmi duyurusunda bu fotoğraf da yer aldı.

Reuters haber ajansı, Mersin ve İskenderun limanlarında yüklendiği öne sürülen ve kargosunda patlayıcı yapımında kullanılan maddelerin yer aldığı bir geminin Libya'ya seyahat halinde iken durdurulduğunu bildirdi.

Tanzanya bandıralı geminin Girit açıklarında Cumartesi günü durdurulduğu ve Girit limanına yönlendirildiği aktarıldı.

Yunan sahil güvenlik makamlarına atfen aktarılan haberde, toplam 29 konteynırda, amonyum nitrat, elektriksiz fünye ile 11 adet boş LPG tankı tespit edildiğinin açıklandığı ifade ediliyor.

Çarşamba günü olayla ilgili medyaya açıklama yapan Yunan Sahil Güvenliği'nden Tuğamiral Ioannis Argiriou, "söz konusu malzemelerin madencilikten, bomba yapımına ve terörist faaliyetlere kadar her türlü işte kullanılabileceğini" söyledi.

Olayla ilgili Yunan Sahil Güvenliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise toplam 8 fotoğraf paylaşıldı.

Aynı açıklamada, gözaltında olan gemicilerin 5'inin Ukraynalı, 2'sinin Hintli, 1'inin ise Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi.

Telif hakkı Yunan Sahil Güvenliği Image caption Yunan Sahil Güvenliği'nin kargoya ilişkin paylaştığı fotoğraflardan biri

'Kaptana kargoyu Libya'ya götürme talimatı verildi'

Reuters, geminin kayıtlarının, kargonun Türk limanları Mersin ve İskenderun'da yüklendiğini gösterdiğini, yine gemi kayıtlarında varış yerinin Cibuti ile Umman gözüktüğünü aktardı.

Ancak Yunan Sahil Güvenlik makamları, geminin sahibi tarafından kaptana, "tüm kargoyu Libya'nın Mısrata limanına götürme ve oraya bırakma talimatı verildiğinin" öğrenildiğini açıklıyor.

Telif hakkı Yunan Sahil Güvenliği Image caption Yunan Sahil Güvenliği'nin kargoya ilişkin paylaştığı fotoğraflardan biri

Aynı makamlar, gemide yapılan aramalarda Cibuti ile Umman karasularına ait denizcilik haritaları bulunmadığını medyaya açıkladı.

Reuters haber ajansı geminin 8 mürettabatının gözaltında olduğunu ve Perşembe günü savcılığa çıkarılacaklarını bildirdi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, 2011 yılında uygulanmaya konan ambargo ile Libya'ya, silah satışını, malzeme sağlanmasını veya bunların transferini yasakladı.