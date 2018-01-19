Yeni Zelanda Başbakanı: Hamileyim, 6 hafta doğum iznine ayrılacağım

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Haziran ayında bebek beklediğini açıkladı.
39 yaşındaki Ardern, hamile olduğunu ise Ekim ayında hükümet pazarlıkları sırasında öğrendiğini söyledi.
Ardern, doğum sonrası 6 hafta izne ayrılacak.
Bu süreçte başbakanlık görevini, yardımcısı yürütecek.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in birlikte olduğu Clarke Gayford ülkede ünlü bir televizyon yıldızı.
Ardern ise görev sırasında hamile kalan ilk başbakan değil.
1990'da da Benazir Butto, Pakistan Başbakanıyken doğum yapmıştı.
O dönem, Butto'nun, görevdeyken doğum yapan ilk seçilmiş lider olduğu bildirilmişti.