ÖSO komutanı: Hava şartları kötü, teröristler cepheye çok sayıda mayın döşemiş durumda

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İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Afrin'e yönelik olarak Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtına katılan Özgür Suriye Ordusu'nun komutanlarından Ahmed Osman ile konuştu.

ÖSO bünyesindeki Sultan Murat Tümeni'nin komutanı olan Albay Ahmed Osman, Suriye içerisinden Afrin'e doğru yeni bir cephe açmaya hazırlandıklarını ve Tel Rıfat çevresindeki köyleri ele geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Osman, "Kötü hava koşulları nedeniyle savaşçılar kolay hareket edemiyorlar. PKK'lı teröristler mevzilerini güçlendirmeye devam ediyor. Keskin nişancıları ve yüksek teknolojili silahları var. Cephe hattına çok sayıda mayın döşemiş durumdalar" dedi.

Osman, Tel Rıfat hattı üzerinden başlatılacak harekâtın birkaç gün içerisinde hava şartlarının düzelmesiyle başlatılacağını da ifade etti.

Sultan Murat Tümeni, Fırat Kalkanı harekâtında da yer almış, Cerablus, Mare ve El Bab'da Türk askerleriyle birlikte savaşmıştı.

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 'şu ana kadar 300'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği' belirtilmişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise harekâtın başlamasından bu yana 30'un üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gözlemevi'nin verdiği sayılar bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilebilmiş değil.