Papa'dan Erdoğan’a hediye: 'Barış melekli' madalyon

Telif hakkı EPA Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Papa Francesco

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa Francesco ile Vatikan'daki tarihi görüşmesi bu sabah gerçekleşti. Erdoğan, 1959'dan beri Vatikan'da Papa ile görüşen ilk, 1960'te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ise Vatikan'ı ziyaret eden tek Türkiye Cumhurbaşkanı oldu.

Vatikan'daki Papalık Sarayı'nın kütüphanesinde 09:30'da başlaması planlanan görüşme, Erdoğan'ın gecikmesi nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı. Papa'yı ziyaret eden liderler nadir olarak geç kalsa da bu konudaki rekor, 2013'teki ziyaretinde 50 dakika, 2015'teki ziyaretinde ise tam 70 dakika geç gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de 2014'teki ziyaretinde yaklaşık 20 dakika gecikmişti.

Erdoğan'ın Papa ile görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Papa'nın geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi de yaklaşık 30 dakika sürmüştü. Papa-Putin görüşmesi 50 dakika, 2014'teki Obama görüşmesi ile ise 1 saat kadar sürmüştü.

Görüşmenin sonunda Erdoğan Papa'ya, İstanbul panoramasının resmedildiği bir çini tablo ile ayrıca Mevlana'nın Mesnevisi ve Mevlana'yla ilgili birkaç kitap da hediye etti.

Papa ise Erdoğan'a, üzerinde "barış meleğinin şeytanı boğarken görüldüğü" bir madalyon hediye etti. Papa'nın bu sırada "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" dediği duyuldu.

Erdoğan ise bu hediyeyi teşekkür ederek kabul etti.

Papa'nın diğer hediyeleri arasında Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nın gravürü, kendi yazdığı ekonomik adaletsizlik ve çevre sorunları hakkındaki genelgesi "Laudato Si" ve Dünya Barış Günü için yayımladığı "göçmenler ve mülteciler" konulu mesajı da yer aldı.

Papa ile Erdoğan'ın tercümanlar eşliğinde başbaşa yaptığı görüşmenin ardından Papa Türk heyetini de selamladı. Papa, heyetin ayrılmasının ardından Erdoğan ve eşine salonun kapısına kadar eşlik etti. Bu sırada Emine Erdoğan'ın İngilizce olarak "Nice to meet you" (Sizinle tanıştığıma memnun oldum) dediği duyuldu. Papa'nın cevabı duyulamazken Erdoğan da Türkçe olarak "Biz de dua bekliyoruz" dedikten sonra salondan ayrıldı. Papa hemen her görüşmesinin sonunda konuklarına "Lütfen benim için dua edin" diyor.

Telif hakkı EPA Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Papa Francesco ile birlikte

Trump'ın Kudüs kararı yakınlaştırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrası Vatikan ve Türkiye'den benzer tepkiler gelmesi iki yönetimi yakınlaştırmıştı. Erdoğan'ın Kudüs konusunu görüşmek üzere Aralık ayında iki kez telefonla aradığı Papa ile görüşme talebinde de bulunması sonrası iki lider bugün bir araya geldi. Görüşmede, Kudüs meselesinin yanı sıra, Vatikan-Türkiye ilişkileri, Suriye'deki savaş, Türkiye ve Ortadoğu'daki Hristiyanların durumu ve İslamofobi gibi konuların da ele alınması bekleniyordu.

Erdoğan'ın Vatikan'ı ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından İtalyan basınından, insan hakları örgütlerinden ve bazı siyasetçilerden Papa'ya, Türkiye'de yaşanan hak ihlalleri ile Afrin'deki operasyonla ilgili kaygıları dile getirmesi çağrıları da gelmişti.

Papa ile görüşmesinin ardından Erdoğan, Vatikan'ın başbakanı konumundaki Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya geldi.

Erdoğan Vatikan'ın ardından Roma'da resmi görüşmelerde bulunacak, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşecek. Erdoğan ve beraberindeki heyetin akşam saatlerinde de İtalyan yatırımcılarla bir araya gelmesi planlanıyor.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AB Bakanı Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı bir heyet eşlik ediyor.

Telif hakkı AFP Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan makam aracı

3500 güvenlik görevlisi koruyor

Erdoğan ziyareti nedeniyle, Vatikan'ı da içinde barındıran Roma merkezinde 3500 güvenlik görevlisiyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. İtalyan basını, Erdoğan'ın da Türkiye'den 54 koruma ile geldiğini yazdı. Kent merkezinde bir "yeşil bölge" oluşturularak bu alanda gösteriler yasaklandı.

Erdoğan'ın Vatikan'dan ayrıldığı sıralarda ise Vatikan yakınlarındaki Castel Sant Angelo kalesinin bahçesinde bir protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyordu. Gösteriye, Türkiye'deki tutuklu gazetecilere destek verilmesi ve Afrin operasyonunun protesto edilmesi planlanıyordu.

Erdoğan'ın Vatikan ve Roma ziyaretleri sırasında basının karşısına çıkmayacağı belirtiliyor. İtalyan basını, bu durumu eleştirerek, "Erdoğan'ın heyeti muhtemelen 5 Ocak'taki Paris ziyaretinde yaşanan, Erdoğan'ın bir gazeteciyi 'FETÖ'cü gibi konuşmakla' itham ettiği ve Macron'u utandıran anın bir benzerinin yaşanmasını istemiyor" diye yazdı.