Buldan ve Temelli HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları

Sıkı güvenlik önlemlerine karşın yoğun bir katılımın olduğu HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan ve Sezai Temelli tek listeyle gidilen seçimde partinin yeni eş başkanları seçildi.

Sabah saatlerinde başlayan kongreye Türkiye'nin değişik illerinden Ankara'ya giden delegeler ve partililer Ankara Arena salonuna sığımadı.

Katılımcılar salon çevresinde polisin denetlediği en az beş arama noktasından geçti, telefon ve cüzdan hariç hiçbir şeyin girişine izin verilmedi.

Kongrede Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Birleşik Sol Grubu gibi uluslarası katılımcılar da yer aldı.

Ayrıca İspanya'dan Lübnan'a sol ve yeşil partilerin temsilcileri de kongreye temsilci gönderdi.

Kongredeki oylamada 823 geçerli oy kullanıldı. Tek liste ile girilen seçim sonucunda Pervin Buldan ve Sezai Temelli HDP'nin yeni eş genel başkanları oldu. HDP'nin bir önceki eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Serpil Kemalbay ise parti Meclisi üyeliğine seçildiler.

HDP'nin yaklaşık 75 delegesi Selahattin Demirtaş'ın yeniden eş başkan olması için önerge sundular, ancak Demirtaş'ın, bu talebı karşılık gönderdiği mesajda eş başkanlık görevini arkadaşlarına devrettiğini ve partisinde her kademede görev almaya hazır olduğunu söyemişti.

Partinin yein Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oylamadan önce yaptığı konuşmada "savaşın yüceltilmesine karşın, barış umudunu çoğaltmak için orada olduklarını olduklarını söyleyerek söze başladı.

"Coğrafya kaderdir" diyen Buldan'ın "Daha doğarken özgürlüğe, adalete, barışa ekmek kadar su kadar birincil derecede ihtiyaç duyuyoruz.Bu ihtiyaç, bu gerçeklik, bu zaruret hali bizlere mücadele etmekten başka seçenek bırakmamaktadır.İşte Halkların Demokratik Partisi de bu topraklarda yaşayan bütün mazlum halkların, tüm inanç ve kültürlerin ihtiyacı olarak vardır. Bunun içindir ki HDP halklar partisidir." ifadelerini kullandı.

Eş Başkan adayı Sezai Temelli ise Türkiye'nin son birkaç yılda iki önemli fotoğraf gördüğünü söyledi.

Temelli "Bunlardan biri 2013-15 arasıydı. Suruç Katliamıyla başlayan 2. Fotoğraf savaşın, yoksulluğun fotoğrafıdır. Bugün Türkiye halklarının önünde 2 seçenek var; ya umudun fotoğrafı ya da faşizmin fotoğrafı. HDP ikinci fotoğrafı yırtıp atacaktır, kimsenin kuşkusu olmasın!" dedi.