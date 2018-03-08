Fiorentina'nın ölen kaptanı Astori 'Tek bir kaptan var' sesleriyle uğurlandı

Telif hakkı EPA Image caption Davide Astori'nin cenazesine katılanlar

Pazar günü otel odasında ölü bulunan İtalya Birinci Ligi Serie A takımlarından Fiorentina'nın kaptanı ve milli oyuncu Davide Astori için bugün Floransa'da cenaze töreni düzenlendi.

31 yaşındaki Davide Astori'nin cenazesine, aralarında spor ve siyaset dünyasından isimlerin de yer aldığı binlerce kişi katıldı.

Astori'nin naaşı sabah saatlerinde Fiorentina'nın Artemio Franchi Stadyumu'na götürüldü. Yaklaşık 2 bin taraftar burada kaptanlarını son kez selamladı.

Ardından da Floransa'nın en önemli dini yapılarından Santa Croce Bazilikası'nda dini tören yapıldı.

Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Niccolo Machiavelli gibi İtalya tarihinin çok sayıda önemli isminin mezarlarının da bulunduğu Santa Croce Bazilikası'ndaki töreni, Floransa Başpiskoposu Kardinal Giuseppe Betori yönetti.

Kardinal Betori, "Davide için dua etmek üzere, İtalya'yı onurlandıran ve halkımızın en yüksek erdemlerini taşıyan, en seçkin kişilerin anıldığı bu bazilikada bulunuyoruz. Bu erdemleri Davide'de de görüyoruz ve bu nedenle kendisine buradan veda ediyoruz" dedi.

Alkışlarla destek

Bazilakanın önündeki meydanda da binlerce kişi, Fiorentina'nın mor renginde kıyafetler, atkılar, bayrak ve flamalarla meydanı mora boyadı.

Davide Astori'nin sevgilisi ve 2 yaşındaki kızının annesi Francesca Fioretti ile diğer aile üyeleri bazilikaya ulaştıklarında alkışlarla ve destek gösterileriyle karşılandı.

Törene katılanlar arasında Floransalı eski başbakan Matteo Renzi, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ve İtalya por Bakanı Luca Lotti ile Serie A ve Serie B'den çok sayıda oyuncu ve yönetici de yer aldı.

Törenin ardından Astori'nin tabutu bazilikadan çıkarıldığında, meydandaki binlerce kişi Fiorentina'nın marşı ve "Tek bir kaptan, tek bir kaptan var" tezahüratıyla Astori'ye veda etti. Bu sırada Astori'nin annesi meydandaki destekçilerine öpücük yollayarak teşekkür etti.

Astori'nin naaşı Floransa'daki törenin ardından memleketi San Pellegrino Terme'ye götürülecek. San Pellegrino Terme'de bu akşam saatlerinde kilisede dua edilmesinin ardından yarın defin töreni yapılacak.

Otelde ölü bulunmuştu

Davide Astori geçen Pazar sabahı, Udine'de takımın konakladığı otelde ölü bulunmuştu.

İlk otopsi raporları, Astori'nin kalp sorunu nedeniyle ve "muhtemelen kalbinin aşırı derecede yavaşlayarak durması (bradiaritmi)" yüzünden hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Kesin otopsi sonuçlarının ise 2 ay içinde belli olması bekleniyor.