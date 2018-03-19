YPJ güçlerine katılan İngiliz kadın, Afrin'de öldürüldü

Kürt savunma güçleri bünyesindeki YPJ'ye (Kadın Savunma Birlikleri) katılan Anna Campbell isimli bir İngiliz kadının, Türkiye'nin Afrin harekatı sırasında hayatını kaybettiği babası tarafından BBC'ye doğrulandı.

YPJ'ye katılmadan önce İngiltere'nin güney batısında yer alan Doğu Sussex'te yaşayan Campbell'ın 15 Mart'ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü öğrenildi.

Asıl mesleği tesisatçılık olan 26 yaşındaki kadının, 2017 Mayıs'ında, IŞİD ile savaşan Kürt güçlere yardım için Suriye'ye gittiği belirtiliyor.

BBC'ye konuşan baba Dirk Campbell, kızının "idealist" ve "kararlı" bir karakteri olduğunu söyledi:

"Daha iyi bir dünya için uğraşıyordu ve bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Elbette ona hayatını tehlikeye attığını söyledim ama o da zaten bunun farkındaydı.

Onu geri getirmek için daha fazla çabalamam gerektiğini düşünüyorum ama çok kararlıydı"

IŞİD ile mücadele için Suriye'ye gitti

BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, Anna Campbell, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) saflarına ilk olarak Deyr ez Zor'da IŞİD'e karşı süren mücadele sırasında katıldı.

Ocak ayında Afrin'e yönelik harekatın başlatılması ile ise Campbell'ın buradaki birliklere katıldığı belirtiliyor.

Baba Campbell, kızının cephe hattına gidişinin üstleri tarafından engellenmeye çalışıldığını öğrendiğini açıkladı:

"Açık saçları ve mavi gözleri ile göze batacağının farkındalardı o da bu yüzden saçlarını siyaha boyadı ve komutanlarını bu şekilde ikna etti."

Suriye'deki YPJ komutanlarından Nesrin Abdullah, Campbell'ın ölümü ile ilgili,"Onu cephe hattından korumaya çalıştıysak da Türk devletinin saldırıları çok çok ağırdı" açıklamasını yaptı.

Image caption Anna Campbell, Afrin'deki cephe hattına gitmeden önce saçlarını siyaha boyadı

Hayatını kaybeden ilk İngiliz kadın

26 yaşındaki Anna Campbell'ın YPG ve YPJ saflarında savaşırken hayatını kaybeden ilk İngiliz kadın oldu. Toplamda bu silahlı gruplarla savaşırken ölen İngilizlerin sayısı 8'e ulaştı.

İngiliz polisi, vatandaşları Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor, silahlı gruplara katılanlara tutuklanabilecekleri ve yargılanabilecekleri uyarısı yapıyor.