Erdoğan'ın 11 koruması hakkında suçlamalar düşürüldü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde, Türk büyükelçiliği önünde protestocularla yaşanan kavga nedeniyle 15 cumhurbaşkanlığı korumasına açılan davada 11 koruma hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü ortaya çıktı.

Washington'da görülen davada Üst Mahkeme Perşembe günü yaptığı açıklama ile 4 koruma hakkındaki suçlamaların geçen Kasım ayında, 7'si hakkındaki suçlamaların ise 14 Şubat'ta düşürüldüğünü doğruladı.

Suçlamaların düşürülmesi ile ilgili savcılık adına bir açıklama yapılmadı.

AFP haber ajansı davaya yakın olan ve ismini vermeyen bir kaynağın, "kararın arkasında delillerle ilgili nedenlerin olduğu" yönündeki demecini paylaştı.

16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmek isteyen bir grup, Türkiye'nin Washington büyükelçiliğinin resmi konutu önünde toplanmış, başka bir grup da protestoculara müdahale etmişti.

Çıkan arbedeye Erdoğan'ın korumaları da karışmıştı.

Olaylarda 11 kişi yaralanmış, bu kişilerden dokuzu hastaneye kaldırılmıştı. Kavgayla ilgili 15'i cumhurbaşkanlığı koruması, 19 kişi hakkında yargı sürecinin başlamıştı.

ABD'den 'zamanlamalar tesadüf' açıklaması

AFP haber ajansı 11 koruma hakkındaki suçlamaların düşürülme zamanlamalarına da dikkat çekti.

Kasım ayında 4 koruma hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü tarihin Binali Yıldırım'ın ABD ziyareti öncesine denk geldiğini bildirdi.

7 koruma hakkındaki suçlamaların ise ABD'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden hemen bir gün önce gerçekleştiği belirrtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Perşembe günü yaptığı açıklamada, zamanlamanın tesadüf olduğunu söyleyerek, "bakanlığın suçlamaların düşürülmesinde bir rolü olmamıştır" dedi.