Salih Müslim: YPG 'gerilla savaşına yönelecek'

Suriye'nin kuzeyindeki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, İsveç'in Stockholm kentinde, Afrin konusunda Rusya'yı suçladı ve "Türkiye'ye yeşil ışık verdiler." dedi.

Fransız AFP haber ajansının sorularını yanıtlayan Müslim, Afrin'den çekilen güçlerin "gerilla" savaşı yapacağını da söyledi.

Salih Müslim 25 Şubat'ta bir konferansa katılmak üzere gittiği Çek Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Türkiye Müslim'in 16 ila 40 gün arasında geçici olarak gözaltında tutulmasını ve iadesini istemişti.

Çek Cumhuriyeti ise bu talepleri kabul etmemişti.

Müslim İsveç'te yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendisini yakalamak veya korkutup susmasını sağlamak istediğini de belirtti.