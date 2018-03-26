'Trump'ı rahat bırak bu hikayeyi unut'

2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, CBS televizyonuna verdiği röportajda, iddiaları nedeniyle "tehdit aldığını" açıkladı.

60 dakika programında Anderson Cooper'ın sorularını yanıtlayan Daniels, tehditin 2011 yılında Las Vegas'taki bir otoparkta yaşandığını söyledi.

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan kadın, yanına yaklaşan kişinin kendisine "Trump'ı rahat bırak" dediğini ve sonra da yanındaki kızına dönerek, "Annesine bir şey olursa hiç iyi olmaz" dediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels ile cinsel ilişki kurduğu iddiasını güçlü bir şekilde reddediyor.