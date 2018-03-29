WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın dünya ile olan iletişimi kesildi

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Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın dünya ile olan iletişimi, Ekvador yönetimi tarafından kesildi.

Julian Assange'ın internet erişiminin kesilmesine gerekçe olarak da "başka ülkelerin ilişkilerine karışması" gösterildi. İnternetin yanında Assange'ın telefon konuşması yapması, ziyaretçi kabul etmesi ve medyaya konuşması yasaklandı.

Wikileaks'ten konuyla ilgili yapılan Twitter paylaşımında, kararın arkasında Ekvador'un yeni devlet başkanı Lenin Moreno olduğu belirtildi.

Assange'a verilen izolasyon cezasının nedeni olarak ise Katalonya lider Carles Puigdemont ile ilgili bu tweeti gösterildi:

"1940 yılında Katalonya'nın seçilmiş lideri Lluís Companys, Gestapo tarafından yakalandı. İspanya'nın talebiyle iade edildi ve idam edildi. Bugün Alman polisi seçilmiş Katalonya lideri Carles Puigdemont'u, İspanya'nın isteğiyle tutukladı ve iade edecek"

Wikileaks, Assange'dan bu tweetini silmesinin istendiğini de duyurdu.

Assange 'küçük sefil bir kurtçuk'

Assange, eski Rus ajan ve kızının zehirlenmesi olayında Moskova'nın suçlanmasını sorgulayan paylaşımlarda da bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, bu yoruma karşılık olarak, Assange'ı, yetkililere teslim olması gereken "küçük sefil bir kurtçuk" olarak tanımladı.

Ekvador daha önce de, Julian Assange'ın internet bağlantısını, ABD seçimleri kesmişti. Bu adım, Wikileaks'in başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki bazı elektronik postaları paylaşması sonrası atılmıştı.

2017 yılı Mayıs ayında Ekvador'un yeni devlet başkanı Lenin Moreno, Assange'dan, Katalonya'daki bağımsızlık hareketine destek vermeyi durdurmasını istemişti.

Moreno hükümeti, Julian Assange'a bir önceki devlet başkanı Rafael Correa tarafından verilen siyasi sığınma hakkının iptal edilmeyeceğini de açıklamıştı

Julian Assange 2012 yılından bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde siyasi sığınmacı olarak kalıyor.