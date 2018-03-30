İYİ Parti'de 'seçime hazırlık kurultayı' toplanıyor

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Siyasi yaşama yaklaşık 6 ay önce, Ekim 2017'de katılan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, 4 ay aradan sonra ikinci kez kurultaya gidiyor. İYİ'ler kazanır" ana sloganının kullanılacağı kurultayda Akşener'in, "seçim manifestosu" niteliğinde konuşma yapması bekleniyor.

10 Aralık 2017'de 1. Olağan Kurultayı'nı yaparak seçime katılabilmek için gerekli yasal prosedürü tamamlayan İYİ Parti, 1 Nisan'da yapılacak 1. Olağanüstü Kurultay'da ise "seçilmiş delegelerle" parti yönetimini belirleyecek.

Partinin kurucu genel başkanı ve 2019'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığını şimdiden ilan eden Meral Akşener'in, tek genel başkan adayı olması ve yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor.

Partinin en yetkili organı olan 60 üyeli Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçiminin de yapılacağı kurultayın ana sloganı ise "İYİ'ler kazanır" olarak belirlendi.

YSK'ye karşı önlem mi?

İttifak tartışmaları ve seçim senaryolarının ana aktörlerinden biri haline gelen Meral Akşener'in, 4 ay arayla partisini kurultaya götürmesi, "hukuki prosedürler gerekçe gösterilerek seçime girmesinin engellenmesine karşı önlem" olarak yorumlanıyor.

Seçime katılma yeterliliğini sağlamak için Siyasi Partiler Yasası çerçevesinde ilk aşamada 41 il ve ilçede teşkilatlanan, 10 Aralık 2017'de de ilk olağan kurultayını yapan İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak, "seçmen kütüklerini" istemişti. Ancak YSK, İYİ Parti'ye "teşkilatlandıklarını söyledikleri 41 il ve ilçede kurultay yapmadıkları" gerekçesiyle ret yanıtı vermişti.

YSK'nin Ocak ayı içinde açıkladığı "seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler" listesinde de İYİ Parti'nin adı yer almamıştı. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "Açıklanan listede İYİ Parti'nin yer almaması yasa gereğidir. Çünkü, İyi Parti sözkonusu listeye 1. Kongresi'ni yaptığı 10 Aralık 2017 tarihinden 6 ay sonra girecektir" açıklamasıyla partilileri rahatlatmıştı. Çıray'a göre, İYİ Parti'nin Haziran ayı sonu itibariyle seçime girmesine engel bir durum yok. Ancak parti yönetimi, her olasılığı dikkate alarak, YSK'nin elinde seçime girmelerini engelleyici hiçbir bahane bırakmamak için de 69 il ve ilçe kongresini tamamlandı.

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Seyirciler arasında oturacak

Yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli Ankara Spor Salonu'nda sabah saat 10.00'da başlayacak olan kurultaya geniş katılım amaçlanıyor.

Tüm illerden otobüslerin kaldırılacağı bilgisini veren parti kaynakları, 30 bin kişilik katılım hedeflediklerini ifade ediyorlar. Genel Başkan Meral Akşener'in "gövde gösterisi" yapacağı kurultay için salonda da özel hazırlık yapılıyor. Bu kapsamda Meral Akşener'in salona özel bir koreografi ve müzik eşliğinde girmesi planlanıyor. Akşener, alışılmış uygulamaların tersine, protokolde değil, partililerin arasına oturarak, "sizden biriyim" mesajı verecek.

"İYİ'ler kazanır" ana temasıyla düzenlenen kurultayda "Kendine güven, bize güven, Türkiye'ye güven" vurgusu yapılacak.

Akşener ne mesaj verecek?

Kurultayda yaklaşık 1 saatlik konuşma planlayan Meral Akşener'in, bir anlamda "seçim manifestosu"nu da açıklayacağı belirtiliyor. İYİ Parti kurulduğu ilk günden bu yana hedefini "cumhurbaşkanlığı" olarak açıklayan Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığının gerekçeleri, güçler ayrılığına dayalı ve eksikleri giderilmiş bir parlamenter sisteme dönüş, yeni sivil anayasa, kutuplaşma siyasetine son verilmesine dönük mesajlar vereceği ifade ediliyor.

Basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve ekonomi konusundaki önemli vaatlerini de açıklayacak olan Akşener, "seçimlerde sandıklara sahip çıkma çağrısı" da yapacak.

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Yönetimde kimler yer alacak?

Kurultayda aynı zamanda partiyi 2019 seçimlerine taşıyacak olan yöneticiler belirlenecek.

İYİ Parti'ye kurulduğu günden bu yana yöneltilen en büyük eleştilerden birisi, Akşener'in de içinden geldiği, MHP'den ayrılan ya da ihraç edilen isimlerin parti yönetiminde ağırlıkla yer alması ve partinin "MHP'li görüntüden kurutulamadığı" yönündeydi.

Parti yöneticileri ise bu eleştirilere," İYİ Parti'nin kurulduğu günden itibaren, herkes geçmişteki siyasi kimliklerini kapının dışında bıraktı" yanıtını veriyorlar.

Akşener'in zaten 6 aylık geçmişi olan partide yeni bir "küskünler" hareketi yaratmamak için çok büyük bir değişikliğe gitmeyeceği ifade ediliyor. Kurultayda partiye yeni isimlerin katılacağı da ifade ediliyor.

Kimlere davet gitti?

İYİ parti yönetimi, kurultaya, yabancı misyon temsilcilerinin yanısıra, kendilerini kongrelerine davet etmeyen AKP, MHP ve HDP dışındaki siyasi partilere de davetiye gönderdi. Gazetecilere ise akreditasyon uygulanmayacak.