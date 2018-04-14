ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’deki hedefleri vurdu

ABD, İngiltere ve Fransa sabaha karşı Suriye'deki kimyasal silah tesisleri vurduklarını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri vurulan 3 hedefi söyle açıkladı:
- 'Kimyasal ve biyolojik silahların üretilmesiyle ilgili olduğu söylenen Şam'da bir bilimsel araştırma merkezi'
- 'Humus'un batısında kimyasal silah depo tesisi'
- 'Humus yakınlarında kimyasal silah ekipmanı deposu ve önemli bir emir komuta merkezi'
Suriye devlet televizyonu ise Suriye hava savunma sistemlerinin 13 füzeyi vurduğunu duyurdu.
Rusya ABD Büyükelçiliği aracılığıyla saldırının "sonuçsuz kalmayacağını" duyururken, Beşar Esad yönetimi saldırıyı "uluslararası hukukun çirkin bir ihlâli" olarak tanımladı.