Dünyaca ünlü DJ Avicii hayatını kaybetti: 'Güle güle sevgili tatlı Tim'

Dans müziği yıldızı İsveçli DJ Avicii, 28 yaşında Umman'da hayatını kaybetti.

Madonna gibi yıldız isimlerle ortak çalışmalar yapan, Wake Me Up ve Levels gibi hit şarkılara imza atan Avicii'nin ölüm sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Gerçek ismi Tim Bergling olan sanatçının basın sözcüsü ölüm haberini, "Büyük bir üzüntüyle Avicii olarak da bilinen Tim Berglingin ölüm haberini duyuruyoruz." mesajıyla duyurdu.

Elektronik dans müziği yıldızı olan Avicii bir gecelik performansından 250 bin dolar ücret kazanıyordu. 2014 yılında aşırı alkol tüketimine de bağlı olarak bir takım sağlık sorunları yaşamıştı.

Safra kesesi ve apandistini geçirdiği bir operasyonla aldırmıştı.

2016 yılında sağlık sorunlarını da sebep göstererek turneye çıkmayacağını duyurmuştu. Bir yıl sonra yaptığı açıklamada, "normal ve huzurlu" bir yaşantı sürmekten duyduğu mutluluğu ifade etmişti.

Bu dönemde yaptığı bir açıklamada, "Dünyayı gezerek konser verebilmekle ne kadar şanslı olduğumun farkındayım ama yaşadığım hayatın normal bir insanın yaşantısı ile çok az benzerliği kaldı." demişti..

Birçok ünlü isim Bergling'in ölümünün ardından taziye mesajları yayımladı. Amerikalı ünlü şarkıcı Madonna da Twitter hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Çok trajik. Güle güle sevgili tatlı Tim. Bu çok erken oldu" mesajını paylaştı.