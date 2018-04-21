Erdoğan, OHAL'in gerekirse sekiz ve dokuzuncu kereler de uzatılacağını söyledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasına seslenerek, yurt dışına çıkarılan varlıklarla ilgili olarak "para kaçırmak için yapılıyorsa affetmeyiz." dedi.

İstanbul'da düzenlenen DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa kimse kusura bakmasın onu da affetmeyiz." dedi.

Erdoğan sözlerinin hedefinin varlıklarını yurt dışına "kaçıranlarla" ilgili olduğunun da altını çizdi:

"Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli, böylesi bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkanlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum. Bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa onlaradır. Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım. Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten söyleyecek sözümüz kalmıyor.

TÜSİAD'ın 'OHAL kaldırılsın' çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş çevrelerinden özellikle TÜSİAD'dan gelen OHAL'in kaldırılmasına yönelik çağrılara da yanıt verdi ve "İş adamlarımız çıkıp da bize 'OHAL'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, geçen haftalardan yaptığı bir konuşmada, "İki yıla yakın bir süredir devam eden olağanüstü hal tedbirlerinden normalleşme sürecine geçiyor olmamız gerekli." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?" şeklinde devam etti.

Erdoğan OHAL'in gerekirse sekiz ve dokuzuncu kereler de uzatılacağını söyledi.